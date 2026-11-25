Wien (OTS) -

Flying Tiger Copenhagen kündigt den Rückruf an von 3033045 Xylophon.

Problem: Die Stifte, die die Metallstangen sichern, sind möglicherweise nicht fest genug verklebt, was eine potenzielle Erstickungsgefahr für Kleinkinder darstellen könnte.

Maßnahme: Kundinnen und Kunden sollten dieses Produkt ab sofort nicht mehr verwenden.

Verbraucherinnen und Verbraucher werden gebeten, das Spielzeug in die nächstgelegene Filiale von Flying Tiger Copenhagen zurückzubringen, um den vollen Kaufpreis erstattet zu bekommen.

Für uns ist es von größter Bedeutung, dass unsere Kundinnen und Kunden auf die Qualität und Sicherheit unserer Produkte vertrauen können. Daher reagieren wir so schnell wie möglich, wenn wir feststellen, dass Produkte nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.