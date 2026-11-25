Wien (OTS) -

Die Mitglieder der Bundesleitung der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft haben am 25. November in Linz Andreas Luef einstimmig zum neuen Bundesvorsitzenden gewählt. Er folgt Reinhard Waldhör nach, der die Gesundheitsgewerkschaft zehn Jahre lang geführt hat.

Luef: „Auf Erreichtem aufbauen und alle Berufsgruppen mitnehmen“

„Ich bedanke mich für das große Vertrauen und nehme die Wahl mit Freude und Respekt an“, sagt Luef. Der 47-Jährige ist Betriebsratsvorsitzender im Landesklinikum Mödling und bringt langjährige Erfahrung aus der betrieblichen Praxis mit.

An das bisher Erreichte will er nahtlos anknüpfen: „Unser Gesundheitssystem wird von allen Berufsgruppen gemeinsam getragen. Dafür will ich eine starke Stimme sein, für jede einzelne davon. Gerade im Bereich Pflege ist in den letzten Jahren viel passiert. Das will ich unbedingt fortführen und weiterentwickeln, und diesen Weg will ich nun für alle Berufsgruppen gehen.“

Auch GÖD-Vorsitzender Eckehard Quin betont anlässlich des Wechsels an der Spitze der Gesundheitsgewerkschaft: „Ich danke Reinhard Waldhör für seinen unermüdlichen Einsatz und die erfolgreiche Arbeit in den vergangenen zehn Jahren. Er hat die GÖD-Gesundheitsgewerkschaft maßgeblich geprägt und viel für die Kolleg:innen erreicht. Umso mehr freut es mich, dass er seine Erfahrung und sein Engagement weiterhin im GÖD-Vorstand einbringen wird. Mit Andreas Luef übernimmt ein erfahrener Gewerkschafter, der die Herausforderungen im Gesundheitswesen aus der täglichen Praxis kennt. Ich bin überzeugt, dass er auf dem Erreichten aufbauen und die Interessen aller Berufsgruppen mit großem Engagement vertreten wird.“

Waldhör: „Luef bringt Menschen zusammen“

Reinhard Waldhör wechselt in den Vorstand der GÖD und übernimmt dort die Zuständigkeit für den Bereich Gesundheit und Umwelt.

„Zehn Jahre an der Spitze dieser Gewerkschaft waren eine Ehre und eine große Verantwortung“, so Waldhör. „Ich bin überzeugt, dass Andreas Luef die richtige Wahl ist. Er verbindet und bringt Menschen und Dinge zusammen. Es wartet eine große Aufgabe auf ihn, die Durchhaltevermögen und Beharrlichkeit erfordert – Eigenschaften, die er vereint wie kaum ein anderer.“