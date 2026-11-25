Innsbruck (OTS) -

SportOkay.com wurde gestern Abend beim VICTOR 2026, Österreichs Sport Business Preis, als „Sport-Händler des Jahres“ ausgezeichnet. Die feierliche Preisverleihung fand am 24. November in der Wirtschaftskammer Salzburg vor mehr als 80 Gästen aus Sport, Politik und Wirtschaft statt. Erstmals übertrug LAOLA1 die Veranstaltung live im Stream.

Beim öffentlichen Voting zum #VICTOR2026 gingen insgesamt 26.859 Stimmen in sieben Kategorien ein. Der vom Sport Business Magazin verliehene Preis würdigt besondere Leistungen der österreichischen Sport- und Freizeitwirtschaft.

„Diese Auszeichnung gehört unserem gesamten Team. Sie bestätigt unseren Weg, Sportkompetenz, Service und digitale Innovation zu verbinden. Wir danken allen, die für uns abgestimmt haben, und unseren Kundinnen und Kunden für ihr Vertrauen. Der VICTOR ist für uns Ansporn, diesen Weg konsequent weiterzugehen“, sagt Konrad Plankensteiner, CEO von SportOkay.com.

Auch wirtschaftlich blickt das Tiroler Unternehmen auf ein Rekordjahr zurück: Im Geschäftsjahr 2025/2026 erzielte SportOkay.com 41 Millionen Euro Umsatz, ein Plus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders dynamisch entwickelten sich die europäischen Auslandsmärkte, allen voran die Niederlande mit 110 Prozent Umsatzwachstum.

Über SportOkay.com

SportOkay.com mit Sitz in Innsbruck ist seit 2013 im Onlinehandel für Sportartikel tätig. Als weltweit erster Onlineshop setzt das Unternehmen auf innovative 3D-Produktdarstellungen und bietet Bekleidung, Schuhe sowie Sportausrüstung von mehr als 400 führenden Marken. Mit über 50 Mitarbeitenden verbindet SportOkay.com ein modernes digitales Einkaufserlebnis mit hochautomatisierter Logistik: Im firmeneigenen Logistikzentrum sorgen 72 Roboter für effiziente Abläufe. Die hohe Kundenzufriedenheit zeigt sich auch in der Bewertung auf Trusted Shops mit 4,87 von 5 Punkten und dem Prädikat „Sehr gut“.