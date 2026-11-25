Wien (OTS) -

Thriller im Kino zu verfolgen, gehört zum Alltag. Was aber passiert, wenn die Leinwand verschwindet und man selbst die Hauptrolle in einer verdeckten Operation übernimmt? Genau das setzt das junge Wiener Startup SECRET MISSION um. Hinter dem Konzept steht ein Gründerteam aus Polizisten, einem Privatdetektiv, Ex-Militärs und Schauspielern. Mitten in der Wiener City werden Teilnehmer zu Akteuren eines interaktiven Krimi-Thrillers, bei dem sich alles um ihre eigenen Entscheidungen dreht. Alle Details sind ab sofort auf www.secretmission.at abrufbar.

Bei SECRET MISSION gibt es keine Zuschauerrolle: Vom ersten Moment an steht der Einzelne bzw. das Einsatzteam (1 bis 8 Personen) im Zentrum. Ausgestattet mit speziellem Equipment bewegen sich die Spieler durch exklusiv angemietete, geheime Schauplätze im 1. Bezirk, während professionelle Schauspieler live auf ihr Verhalten reagieren. In der Mission „NOVEX-3“ bleiben 60 bis 90 Minuten Zeit, um Hinweise zu sichern und den Fall unter Zeitdruck zu lösen. „Durch unsere Erfahrung aus echter Ermittlungsarbeit, Militär und Schauspiel wollten wir ein Erlebnis schaffen, das sich so real wie möglich anfühlt“, so das Gründerteam.

Alle Infos zu Spielregeln, Drehbüchern und aktuellen Terminen sind exklusiv unter www.secretmission.at gebündelt.

Interessierte Medienvertreter und künftige „Hauptdarsteller“ finden sämtliche Hintergründe und Buchungsmöglichkeiten direkt unter www.secretmission.at.

Über SECRET MISSION:

Das Wiener Startup (gegründet von Polizisten, einem Privatdetektiv, Ex-Militärs und Schauspielern) bietet interaktive Krimi Abenteuer an geheimen Orten im 1. Bezirk (Deutsch/Englisch). Web: www.secretmission.at