Wien (OTS) -

KPÖ an Stadtregierung: „Konkrete Handlungen statt leerer Floskeln”

Anlässlich des Tages gegen Gewalt an Frauen, dem 25. November, wiederholen die Kommunist:innen ihre Gewaltschutz-Forderung. „Es braucht Gemeindewohnungen, die rasch und so unbürokratisch wie möglich an Frauen vergeben werden können, die unmittelbar von Gewalt bedroht sind”, so Löffler-Leutgeb. „Leistbares Wohnen bedeutet für uns alle eine Entlastung. Für Frauen bedeutet es aber oft auch den Schutz vor Gewalt.”

Das Kontingent soll sich an das „Soziale Wohnungsmanagement” im Rahmen der Wiener Wohnungslosenhilfe, in dem 2025 rund 2.700 Wohnungen zur Verfügung standen, orientieren. Für die KPÖ ist auch klar, dass die Maßnahme mit einer Gemeindebau-Offensive einhergehen müsse. Die Kommunist:innen fordern den Bau von 10.000 neuen Gemeindewohnungen bis 2030 und eine Sanierung der bestehenden Bauten.

Löffler-Leutgeb: „Die Stadtregierung macht genau das Gegenteil von Gewaltschutz.”

„Da helfen auch keine symbolpolitischen Floskeln am Tag gegen Gewalt an Frauen”, kritisiert Löffler-Leutgeb. „Der wirksamste Schutz vor Gewalt ist wirtschaftliche Unabhängigkeit. Frauen, die finanziell abgesichert sind, können sich leichter von gewalttätigen Partnern trennen. Wer aber bei der Mindestsicherung kürzt und die Ärmsten weiter unter Druck setzt, verschärft genau jene Abhängigkeiten, die Gewalt begünstigen”.

„Der größte Teil der Mietverhältnisse in Wien wird befristet am privaten Wohnungsmarkt geschlossen. Für Frauen, die aus Gewaltbeziehungen fliehen, bedeutet das eine weitere Gefahr von ökonomischer Abhängigkeit vom Partner, wenn der Mietvertrag endet”, so Löffler-Leutgeb. Eine unbürokratische Vergabe von Gemeindewohnungen bedeute für diese Frauen ein sicheres Zuhause. Die Personen, die jene Gemeindewohnungen in Anspruch nehmen, müssten die Möglichkeit haben, unbefristete Hauptmieter:innen werden.

„ Feminismus muss antikapitalistisch sein”

Dass ausgerechnet jene Berufe, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden, schlecht bezahlt sind, sei daher kein Zufall. „Pflege, Sozialarbeit und viele andere systemrelevante Tätigkeiten werden schlecht bezahlt, während Vermögen in den Händen weniger weiter anwächst. Feministische Politik muss die aktuelle Vermögensfrage stellen“, so Löffler-Leutgeb.

„Als Kommunist:innen stehen wir in einer stolzen feministischen Tradition. Die kommunistische Bewegung hat den Kampf für ein Wirtschaftssystem, das sich an den Bedürfnissen aller orientiert statt an den Profiten weniger, immer mit dem Kampf für die Gleichstellung von Frauen verbunden – im Haushalt, am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft“, so Löffler-Leutgeb abschließend.