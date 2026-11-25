Korneuburg (OTS) -

Von 25. bis 28. November wird die Agraria in Wels zum Treffpunkt der österreichischen Land- und Forstwirtschaft. Das Lagerhaus präsentiert auf rund 1.500 m² in Halle 20 zahlreiche Produktneuheiten und praxisorientierte Lösungen für landwirtschaftliche Betriebe. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Entwicklungen in der Landtechnik, digitale Anwendungen sowie Neuheiten aus den Bereichen Saatgut, Energie und landwirtschaftlicher Fachbedarf.

„ Die heimische Landwirtschaft steht vor großen wirtschaftlichen und klimatischen Herausforderungen. Umso wichtiger sind Lösungen, die den Betrieben einen echten Mehrwert bringen. Die Agraria ist für uns deshalb mehr als eine Produktschau. Hier wird gefragt, verglichen und diskutiert. Denn Fortschritt entsteht nicht nur am Reißbrett, sondern im Austausch mit unseren Landwirtinnen und Landwirten. Genau darin liegt die Stärke unseres Lagerhausverbunds: Wir bringen Wissen, Praxis und Erfahrung zusammen, damit Innovationen entstehen, die draußen funktionieren “, betont Christoph Metzker, Vorstandsdirektor der RWA Raiffeisen Ware Austria.

Neuheiten bei Landtechnik und Saatgut

Im Bereich Landtechnik präsentiert Lagerhaus zahlreiche Innovationen der Exklusivmarken John Deere, Rauch und HE-VA. Zu den Highlights zählen die weiterentwickelten John Deere Traktoren der 6M- und 6R-Serie sowie der leistungsstarke 8R 410. In der Erntetechnik stehen der neue Feldhäcksler F8 600, der Mähdrescher T5 600 Hilmaster und die neue Generation der John Deere Rundballenpressen im Fokus. Rauch zeigt die neuen Düngerstreuer AXIS 25 und AXIS 55, während HE-VA Lösungen für die Bodenbearbeitung und Grünlandpflege präsentiert.

DIE SAAT informiert über Sortimentsneuheiten für die Anbausaison 2027. Dazu zählen neue Maissorten, eine Erweiterung des Sojabohnensortiments sowie Saatgutmischungen für Grünland und Zwischenfruchtanbau. Ergänzend werden digitale Anwendungen vorgestellt, die landwirtschaftliche Betriebe bei einer effizienteren Betriebsführung unterstützen.

Breites Angebot für den landwirtschaftlichen Alltag

Weitere Schwerpunkte bilden Ersatzteile, Reifen, Werkstattbedarf und Energie. Neben den Eigenmarken Hevi und Impos werden unter anderem Landwirtschaftsreifen von Petlas und Starterbatterien von Yuasa präsentiert. Genol informiert über sein Schmierstoffsortiment sowie den speziell für die Landwirtschaft entwickelten ECO Protect Diesel.

Im landwirtschaftlichen Fachbedarf stehen Produktneuheiten bei Folien, Netzen und Bindegarnen im Mittelpunkt, die einen effizienten Materialeinsatz ermöglichen und Abfälle reduzieren können.

Garant Tiernahrung präsentiert in Halle 23 zudem Fütterungskonzepte für die Rinder-, Schweine- und Geflügelhaltung. Die Schwerpunkte reichen von der Fütterung und Hygiene am Melkroboter über die Zuchtsauenfutterlinie Next bis zu Lösungen für eine wirtschaftliche Geflügelfütterung.

Persönlicher Austausch im Mittelpunkt

Neben den Produktneuheiten bietet der Lagerhaus-Stand Gelegenheit zum direkten Austausch mit Expertinnen und Experten aus dem Lagerhaus-Verbund. Am 26. November, dem Junglandwirte-Tag, laden ein Fotopoint und verschiedene Aktionen junge Besucherinnen und Besucher zum Mitmachen ein.

40 Jahre Partnerschaft mit John Deere

Ein besonderer Anlass auf der diesjährigen Agraria ist das 40-jährige Jubiläum der Partnerschaft zwischen Lagerhaus und John Deere. Seit vier Jahrzehnten verbindet die beiden Unternehmen eine enge Zusammenarbeit, die kontinuierlich weiterentwickelt wurde. Heute ist das Lagerhaus Technik-Center nationaler Vertriebspartner von John Deere in Österreich. Gemeinsam setzen die Partner auf moderne Vertriebsstrukturen, regionale Servicekompetenz und den Ausbau digitaler Technologien. Im Mittelpunkt steht dabei das Ziel, landwirtschaftliche Betriebe mit leistungsfähiger Technik und zuverlässiger Betreuung langfristig zu unterstützen.

Der Lagerhaus-Stand befindet sich in Halle 20 der Messe Wels und ist von 25. bis 28. November 2026 täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen und vergünstigte Eintrittskarten sind unter www.rlh.at/agraria erhältlich.