Wien/Tulln (OTS) -

Wie können Forschungsergebnisse einen konkreten Nutzen für landwirtschaftliche Betriebe schaffen? Wie kann man mit biologischen Verfahren die Nährstoffversorgung von Pflanzen verbessern und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Trockenheit und anderen Umweltbelastungen stärken? Wie können moderne digitale Technologien wie etwa Künstliche Intelligenz dazu beitragen, die Erträge und somit die Ernährungssicherheit der heimischen Bevölkerung zu sichern? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des kürzlich gegründeten AIT Farmers Innovation Network, in dem Forschung und Landwirtschaft gemeinsam neue Anwendungen entwickeln und erproben.

In Labors wurden bereits zahlreiche alternative Methoden erforscht, mit denen Pflanzen gestärkt und ihre Nährstoffversorgung verbessert werden können. So entwickelten Forschende am AIT Austrian Institute of Technology in den vergangenen Jahren innovative mikrobielle Anwendungen, die auf den komplexen Interaktionen zwischen Pflanzen und ihrem Mikrobiom – der Gesamtheit aller Mikroorganismen (Bakterien, Pilze, Archaeen, Viren usw.), die auf und in Pflanzen leben – basieren. Das Ziel ist es, durch die Einbringung bestimmter natürlicher Mikroorganismen die Resilienz (Widerstandsfähigkeit) der Pflanzen gegenüber Stressfaktoren zu stärken, Schädlinge abzuwehren oder die Pflanze besser mit essenziellen Nährstoffen zu versorgen. Der gezielte Einsatz von Mikroorganismen kann eine umweltfreundliche Alternative zu schädlichen Pestiziden und Düngemitteln sein.

Neben biologischen Verfahren bieten auch innovative digitale Methoden große Chancen für eine gezieltere Bewirtschaftung. So können beispielsweise KI-gestützte Assistenzsysteme Landwirt:innen dabei unterstützen, Beobachtungen am Feld einfacher festzuhalten und laufende Betriebs- und Umweltdaten mit dem oft impliziten Erfahrungswissen aus der Praxis zu verknüpfen. Strategisch eröffnet dies den Weg zu einer strukturierten Daten- und Wissensbasis, die Zusammenhänge am Feld schneller sichtbar macht und Landwirt:innen gezielt bei ihren Entscheidungen unterstützt.

Gemeinsame Entwicklung und Erprobung neuer Anwendungen

Ob eine neue Anwendung, die sich im Labor als vielversprechend erweist, in der Landwirtschaft tatsächlich Nutzen bringt, hängt von vielen Bedingungen ab. Diese unterscheiden sich vor Ort hinsichtlich Böden, Witterung und Bewirtschaftungsweisen erheblich. Zudem muss sich ein neues Verfahren mit der vorhandenen Technik und den Arbeitsabläufen im Betrieb vereinbaren lassen. Entsprechend wichtig ist es, neue Ansätze an unterschiedlichen Standorten zu erproben und die Erfahrungen der Landwirt:innen frühzeitig in die Forschung und Entwicklung einzubeziehen.

Das AIT Farmers Innovation Network setzt dafür auf praxisnahe Feldversuche direkt auf den Betrieben. Dabei steht die enge Zusammenarbeit zwischen Forschung und landwirtschaftlicher Praxis im Mittelpunkt. Ein Schwerpunkt liegt aktuell auf mikrobiellen Lösungen, darunter Biostimulanzien, die gemeinsam entwickelt und unter unterschiedlichen Bedingungen getestet werden sollen. Mikrobiologische Forschung und digitale Ansätze werden mit konkreten Fragen der praktischen Anwendung verbunden.

Vom Forschungsansatz zur Anwendung am Betrieb

Bei der Auftaktveranstaltung des AIT Farmers Innovation Network am 10. November 2026 am Universitäts- und Forschungszentrum Tulln berichteten mehrere Landwirte über ihre Erfahrungen, Herausforderungen und ihren Innovationsbedarf aus der betrieblichen Praxis. Forschende stellten aktuelle Entwicklungen zu mikrobiellen Anwendungen und digitalen Technologien vor. Der Austausch verband beide Perspektiven auf Augenhöhe und zeigte Ansatzpunkte für die gemeinsame Entwicklung praxistauglicher Lösungen.

Die Gespräche verdeutlichten das Interesse an neuen mikrobiellen Anwendungen und digitalen Technologien für die Landwirtschaft. Gleichzeitig wurde deutlich, wie vielfältig die Herausforderungen in der Praxis sind: Neben übergreifenden Ansätzen braucht es teilweise Lösungen, die auf die Bedingungen einzelner Betriebe abgestimmt sind. Die Einbindung der Landwirt:innen in Entwicklung und Erprobung ist deshalb ein zentraler Bestandteil des Netzwerks.

„Besonders beeindruckt haben mich das große Interesse der Landwirtinnen und Landwirte, ihr tiefes Verständnis für die Komplexität landwirtschaftlicher Systeme und ihre vielfältigen Erfahrungen aus der Praxis. Das bestätigt mich darin, wie wichtig es ist, sie von Anfang an als gleichberechtigte Partnerinnen und Partner in Forschung und Entwicklung einzubeziehen. Gemeinsam können wir Innovationen entwickeln, die den unterschiedlichen und sich wandelnden Anforderungen der landwirtschaftlichen Praxis gerecht werden“, erklärt Tanja Kostic, Leiterin der AIT Competence Unit Bioresources.

Landwirtschaftliche Betriebe als Innovationspartner gesucht

Im nächsten Schritt soll die Zusammenarbeit mit Pilotbetrieben im Pflanzenbau konkretisiert werden. Gesucht werden Betriebe, die unterschiedliche Böden und Bewirtschaftungsweisen repräsentieren, von konventioneller über biologische bis zu regenerativer Landwirtschaft. Voraussetzung sind Interesse an mikrobiellen und digitalen Anwendungen sowie die Bereitschaft, einfache Feldversuche im eigenen Betrieb umzusetzen.

Langfristig soll das AIT Farmers Innovation Network einen kontinuierlichen Austausch zwischen Forschung und landwirtschaftlicher Praxis ermöglichen. Erkenntnisse aus den Betrieben sollen direkt in die Weiterentwicklung der Anwendungen einfließen und helfen, deren Einsatzmöglichkeiten und Grenzen besser zu verstehen.

Bei Interesse an einer Mitarbeit im Netzwerk:

Katharina Kosjak, AIT Austrian Institute of Technology

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