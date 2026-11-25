Wien (OTS) -

Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) startet im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus das Auswahlverfahren für das Management des geplanten Austrian Venture & Growth Fund of Funds. Gesucht wird ein international erfahrenes Team, das den Dachfonds aufbaut, privates und institutionelles Kapital im In- und Ausland einwirbt und die Portfoliofonds auswählt. Über Beteiligungen an diesen Fonds entscheidet das Managementteam eigenständig.

Bewerben können sich bestehende und in Gründung befindliche Managementteams. Im Mittelpunkt des Auswahlverfahrens stehen insbesondere die Erfahrung im internationalen Fundraising und Dachfondsmanagement, die Zusammensetzung des Teams sowie ein überzeugendes Fondskonzept. Die Managementgesellschaft muss spätestens mit Gründung des Dachfonds als Alternativer Investmentfonds Manager (AIFM) registriert oder konzessioniert sein und über einen Standort in Österreich verfügen. Die Fondsgesellschaft soll ihren Sitz in der Europäischen Union haben, vorzugsweise in Österreich.

Die bestgereihten Teams durchlaufen eine vertiefte Prüfung und erhalten Gelegenheit, sich persönlich vorzustellen. Ein internationales Expertengremium unter dem Vorsitz von Hubert Cottogni gibt anschließend eine Empfehlung ab. Auf dieser Grundlage entscheidet die aws, welches Team das Management des Dachfonds übernimmt.

Interessierte Teams können ihre Bewerbung bis 10. Februar 2027, 12.00 Uhr, ausschließlich per E-Mail an [email protected] bekannt geben. Mit der Eingangsbestätigung erhalten sie Zugang zum aws-Datenraum. Dort sind die Bewerbungsunterlagen innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Erhalt des Zugangs hochzuladen.

Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus: „Österreich darf nicht nur das Land sein, in dem die besten Ideen entstehen, sondern muss auch das Land sein, in dem daraus international erfolgreiche Unternehmen werden. Dafür brauchen wir einen leistungsfähigen Kapitalmarkt. Mit dem rot-weiß-roten Dachfonds wollen wir mit bis zu 100 Millionen Euro an öffentlichen Mitteln ein Fondsvolumen von rund 500 Millionen Euro mobilisieren. Damit setzen wir eine weitere zentrale Maßnahme unserer Industriestrategie um und schaffen die Voraussetzungen dafür, dass Wachstum, Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Österreich bleiben.“

Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus: „Fehlendes Wachstumskapital darf für österreichische Startups und Scaleups nicht zum limitierenden Faktor werden. Mit dem Austrian Venture & Growth Fund of Funds wollen wir Österreich stärker auf die Landkarte internationaler Investoren bringen. Der Schlüssel dazu ist ein erfahrenes Fondsmanagement, das international hervorragend vernetzt ist, privates und institutionelles Kapital für unseren Standort gewinnen kann und das Potenzial heimischer Unternehmen erkennt. Unser Ziel geht über die Finanzierung einzelner Unternehmen hinaus: Wir wollen in Österreich einen leistungsfähigen und international wettbewerbsfähigen Wachstumskapitalmarkt etablieren.“

Zum Dachfonds

Der Austrian Venture & Growth Fund of Funds soll ein Zielvolumen von rund 500 Millionen Euro erreichen. Der Bund stellt dafür über die aws als Ankerinvestor bis zu 100 Millionen Euro bereit. Voraussetzung für den Investitionsstart sind verbindliche Kapitalzusagen von mindestens 175 Millionen Euro, davon 75 Millionen Euro aus öffentlichen Mitteln. Der verbleibende Betrag soll von privaten beziehungsweise nicht-staatlichen institutionellen Investoren kommen. Der Anteil staatlicher Kapitalgeber muss stets unter 50 Prozent liegen.

Der Dachfonds investiert nicht direkt in Unternehmen, sondern beteiligt sich insbesondere auch an Risikokapitalfonds mit Schwerpunkt auf Growth- und Late-Stage-Finanzierungen. Damit soll die Finanzierungslücke für österreichische Scaleups geschlossen werden, die größere Eigenkapitalvolumina für den Ausbau ihrer Geschäftstätigkeit und die internationale Expansion benötigen. Die Einrichtung des Dachfonds ist im Regierungsprogramm 2025–2029 und in der Industriestrategie 2035 vorgesehen. Übergeordnetes Ziel ist der langfristige Aufbau eines leistungsfähigen Risikokapitalmarktes in Österreich.

Weitere Informationen und Ausschreibungsunterlagen: https://www.aws.at/fund-of-funds/