Wien (OTS) -

Zum Ende der Begutachtungsfrist begrüßt die Volkshilfe Österreich das Ziel des Sozialministeriums, Kindern mehr soziale Teilhabe zu ermöglichen. Weiters positiv beurteilt die Volkshilfe den Kreis der Anspruchsberechtigten. Denn Geringverdiener*innen haben eine hohe finanzielle Belastung zu tragen, werden aber bisher nicht ausreichend unterstützt.

Kritisch hingegen beurteilt die Volkshilfe den Weg der Umsetzung: „Ich teile das Ziel, Teilhabe von Kindern aus Familien mit geringen Ressourcen zu stärken, aber der Weg erscheint mir noch sehr unklar. Wie stellt das Ministerium sicher, dass Familien genau jene Angebote finanzieren können, die den Interessen ihrer Kinder entsprechen? Welche Vereine und Aktivitäten werden inkludiert und welche nicht? Wie ist es mit der Wahlmöglichkeit in ländlichen Regionen und wie wird sichergestellt, dass niemand stigmatisiert wird?“, fragt sich Volkshilfe Chef, Erich Fenninger, für den noch viele Fragen im Hinblick auf die Teilhabekarte offen sind.

Konkret ist geplant, dass die Teilhabekarte Teilhabe für Kinder aus Familien mit geringen Erwerbseinkommen sicherstellen soll. Gezahlt werden kann damit bei EC-Terminals, Barbehebung ist nicht möglich. „Eine Teilhabekarte, mit der Familien Vereinsbeiträge oder eine Schullandwoche nicht bezahlen können, hilft Kindern im Alltag wenig, Teilhabe darf nicht am EC-Terminal enden! Die Karte muss dort funktionieren, wo Kinder tatsächlich mitmachen wollen“, betont Fenninger. Die Teilhabekarte bleibe damit ein aufwendiger Umweg. Eine Kindergrundsicherung würde Familien direkt finanziell unterstützen und durch bessere soziale Infrastruktur die Kosten für ihre Kinder senken.