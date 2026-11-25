- 25.11.2026, 08:00:33
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Gewerbeimmobilien: Die Marktwerte haben die Zinswende deutlich gespürt.
ImmAzing® veröffentlicht mit ACRI erstmals einen Gewerbeimmobilienpreisindex für Österreich
Der neue „Austrian Commercial Real Estate Index“ (ACRI) ist der erste wissenschaftlich fundierte Gewerbeimmobilienpreisindex für Österreich, der die Preisentwicklung mehrerer Assetklassen systematisch abbildet.
Erste Erkenntnisse aus dem ACRI-Gesamtindex
- Mieten: Die Mieten kennen insgesamt seit 2021 nur eine Richtung: nach oben.
- Zinswende: Die Marktwerte haben die Zinswende deutlich gespürt. Mit den Zinserhöhungen der EZB gaben sie bis 2024 nach. Dies ist durch steigende Mieten teils kompensiert worden.
- Erholung: Seither geht es wieder bergauf. Steigende Mieten tragen die Erholung, und die Werte nähern sich ihrem Höchststand.
- 2026: Die Zinsen ziehen wieder an – die Renditen österreichischer Bundesanleihen liegen inzwischen sogar über ihrem Höchststand von 2023. Bisher tragen die steigenden Mieten den Markt weiter.
Die vollständige Analyse ist hier abrufbar:
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