Wien (OTS) -

Menschenrechte wahren, Gewalt erkennen und wirksam verhindern: Diese Themen stehen im Mittelpunkt des Fachsymposiums „Menschenrechte und Gewaltprävention im Gesundheitswesen“ des Departments Angewandte Pflegewissenschaft der Hochschule Campus Wien am Donnerstag, 10. Dezember 2026. Expert*innen aus Wissenschaft, Gesundheitsversorgung, Recht, Polizei und Gewaltschutz kommen zusammen, um aktuelle Erkenntnisse, rechtliche Rahmenbedingungen und Erfahrungen aus der Praxis zu diskutieren. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Menschenrechte, Gesundheitskompetenz, interprofessionelle Zusammenarbeit und institutionelle Verantwortung zu einer wirksamen Gewaltprävention und einem nachhaltigen Gewaltschutz im Gesundheitswesen beitragen können. Ziel ist es, den interprofessionellen Austausch zu fördern und wissenschaftlich fundierte sowie praxisorientierte Handlungsansätze für eine menschenrechtsorientierte, personzentrierte und sichere Gesundheitsversorgung aufzuzeigen.

Menschenrechte als Grundlage qualitätsvoller Gesundheitsversorgung

„Menschenrechte und Gewaltprävention sind untrennbar mit einer menschenwürdigen und qualitätsvollen Gesundheitsförderung, Pflege und Gesundheitsversorgung verbunden. Sie spielen sowohl in der Selbstpflege und informellen Pflege als auch in der professionellen Pflege eine zentrale Rolle, von der Gesundheitsförderung und Prävention über die Behandlung und Wiederherstellung der Gesundheit bis hin zur langfristigen Begleitung chronisch erkrankter und pflegebedürftiger Menschen. Es braucht fundiertes Wissen, einen geschärften Blick für mögliche Gewalt und die Fähigkeit, in kritischen Situationen angemessen zu handeln. Mit dem Fachsymposium schaffen wir einen Raum, in dem unterschiedliche Berufsgruppen ihre Erfahrungen und Perspektiven zusammenbringen und gemeinsam praxisorientierte Handlungsansätze entwickeln können“, sagt Bettina M. Madleitner, Departmentleiterin Angewandte Pflegewissenschaft und Studiengangsleiterin Gesundheits- und Krankenpflege an der Hochschule Campus Wien.

Eine menschenrechtsorientierte Gesundheitsversorgung setzt voraus, dass die Würde, Selbstbestimmung und Sicherheit aller Menschen geachtet und geschützt werden. Gewaltprävention und Gewaltschutz sind dabei nicht ausschließlich Aufgaben einzelner Berufsgruppen, sondern erfordern das Zusammenwirken individueller und professioneller Kompetenzen, rechtlicher Rahmenbedingungen sowie organisationaler Strukturen.

Gesundheitskompetenz spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle: Sie unterstützt Menschen dabei, gesundheitsbezogene Informationen und Unterstützungsangebote zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und für eigene Entscheidungen zu nutzen. Gleichzeitig sind Gesundheitsorganisationen gefordert, verständliche Informationen, zugängliche Schutzstrukturen und sichere Rahmenbedingungen für Patient*innen und Beschäftigte zu schaffen.

Das Fachsymposium greift diese Zusammenhänge aus unterschiedlichen fachlichen Perspektiven auf und verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse mit konkreten Herausforderungen der Gesundheitsversorgung.

Das Programm spannt dabei einen thematischen Bogen von menschenrechtlichen und rechtlichen Grundlagen über das frühzeitige Erkennen von Gewalt, die professionelle Versorgung betroffener Personen und die interprofessionelle Zusammenarbeit bis hin zur Prävention und institutionellen Verantwortung. Ein besonderer Fokus liegt auf der Frage, wie Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen Gewaltprävention und Gewaltschutz nachhaltig in ihre Versorgungsstrukturen integrieren können.

Programm

Donnerstag, 10. Dezember 2026, 9.00–17.00 Uhr

F.E.01 Audimax, Hochschule Campus Wien, Favoritenstraße 222, 1100 Wien

9.00 Uhr | Begrüßung

Bettina M. Madleitner, Departmentleiterin Angewandte Pflegewissenschaft und Studiengangsleiterin Gesundheits- und Krankenpflege, Hochschule Campus Wien

9.15 Uhr | Forschung, Innovation und Evidenz im Gewaltschutz

Elisabeth Haslinger-Baumann, Vizerektorin für Forschung und Entwicklung, Hochschule Campus Wien

9.30 Uhr | Gesundheitskompetenz als Schlüssel für Gewaltprävention und Gewaltschutz

Marius Contor, Studienprogrammleiter, Hochschule Campus Wien

Block I: Menschenrechte und rechtliche Grundlagen

9.45 Uhr | Menschenrechte und Gewaltprävention in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen

Bernhard Achitz, Volksanwaltschaft

Andrea Berzlanovich, Zentrum für Gerichtsmedizin der Medizinischen Universität Wien, Leitung OPCAT-Kommission 4

10.15 Uhr | Selbstbestimmung, Freiheitsrechte und Schutz in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen

Andreas Gschaider, Fachbereichsleiter VertretungsNetz – Erwachsenenvertretung, Patientenanwaltschaft, Bewohnervertretung

Grainne Nebois-Zeman, Fachbereichsleiterin der Bewohnervertretung

Block II: Gewalt erkennen und professionell handeln

11.10 Uhr | Gewalt erkennen und professionell handeln – die Rolle von Forensic Nursing

Marius Contor

Hans Peter Köllner, stellvertretender Studiengangsleiter Gesundheits- und Krankenpflege; Leiter Studienbereich 4 Gesundheits- und Krankenpflege, Hochschule Campus Wien

Block III: Gewaltschutz und Strafverfolgung

11.40 Uhr | Interprofessioneller Gewaltschutz und Versorgung betroffener Personen

Cansel Demirdelen, Leitung Qualitätsmanagement, Gewaltschutzzentrum

12.10 Uhr | Von der Dokumentation zum Strafverfahren und sicherheitspolizeilichen Schutzmaßnahmen

Pascal Alessandri, Sicherheitshauptreferent, Leiter des Referates für Kriminal- und Sicherheitspolizei, Landespolizeidirektion Wien

Block IV: Prävention, Patient*innenrechte und sichere Gesundheitsversorgung

13.40 Uhr | Patient*innenrechte, Beschwerdemanagement und Schutz im Gesundheitswesen

Thomas Holzgruber, Generalsekretär und Patient*innenombudsmann, Ärztekammer für Wien

14.05 Uhr | Die ärztliche Ordination als Ort des Gewaltschutzes – Erkennen, Ansprechen und Weitervermitteln

Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin, Ärztekammer für Wien

14.30 Uhr | Gewalt gegen Gesundheitsberufe und sichere Arbeitsbedingungen

Claudia Lehmann, Arbeiterkammer Wien

Florian Kirschner, Arbeiterkammer Wien

14.55 Uhr | Gewaltschutz und Gewaltprävention im Gesundheitswesen – Nationale Entwicklungen und Maßnahmen

Michaela Pichler, Health Expert Gesundheit Österreich GmbH/BMASGPK

Block V: Kinderrechte, Langzeitpflege und institutionelle Verantwortung

15.25 Uhr | Kinderrechte, Kindeswohl und Gewaltschutz im Gesundheitswesen

Ena Suppan, Medizinische Universität Graz

15.50 Uhr | Menschenrechte und Gewaltprävention in der Langzeitpflege

Martin Reiter, Pflegedirektor, Althea & Gepflegt Wohnen Pflegeheime

16.15 Uhr | Verantwortung von Bildungseinrichtungen für Gewaltschutz, Diversität und Menschenrechte

Silvia Kaupa-Götzl, Geschäftsführerin und CFO, Hochschule Campus Wien

Ab 16.30 Uhr | Ausklang

Moderation: Nicole Prutsch

Für die Teilnahme werden 14 ÖGKV-Pflegefortbildungspunkte (PFP®) vergeben. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich bis spätestens 3. Dezember 2026 unter eveeno.com/pflege-gewaltpraevention.

Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Akkreditierung an [email protected]

Hochschule Campus Wien

Mit rund 10.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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