Wien (OTS) -

Die Grünen Margareten freuen sich über die Entstehung einer neuen Schule in Margareten. Auf dem ehemaligen Gelände des Bildungscampus in der Castelligasse wird das bestehende Schulgebäude saniert und eine neue inklusive Volksschule entstehen. „Mit der neuen Schule bekommen wir endlich mehr Schulplätze im Bezirk. Diese werden auch dringend gebraucht. Die innerstädtische Entwicklung der Bildungseinrichtungen darf nicht vernachlässigt werden. Gerade hier braucht es Investitionen in klimafitte Schulgebäude, damit Lernen Spaß macht”, so Bezirksvorsteher Michael Luxenberger.



Elena Jaklitsch, Beauftragte für Kinder und Jugend in Margareten: „Eine neue Volksschule und Schule für Inklusive Pädagogik auf dem neuesten Stand der Technik garantiert, dass qualitätsvolles Lernen möglich ist und in eine Zukunft investiert wird, in der niemand zurückbleibt. Die Sanierung des alten Berufsschulgebäudes ist eine Aufwertung für die Nachbarschaft macht den Bezirk für Familien noch attraktiver.”



Die Grünen Margareten bedauern das Ende der Zwischennutzung des Gebäudes durch den Creative Cluster. Der Creative Clusterist eine Institution der Nachbarschaft. Künstler:innen haben sich dort verwirklicht und zu einem lebendigen Bezirk viel beigetragen. Man hoffe auf eine Lösung, die einen Fortbestand dieser wichtigen Institution ermöglicht.