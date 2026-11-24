Wien (OTS) -

Im 5. Bezirk entsteht neuer Schulraum. Das ehemalige Berufsschulgebäude in der Castelligasse 9 wird umfassend weiterentwickelt und künftig als öffentliche Volksschule genutzt. Fertig sein soll die Schule zu Beginn des Schuljahres 2029/30.

Zukunftsfittes Raumkonzept

Für die neue Nutzung wird das bestehende Gebäude umfassend saniert und umgebaut. Die beiden straßenseitigen Trakte werden modernisiert, der Mitteltrakt wird neu errichtet und das Dachgeschoß ausgebaut. So entstehen zahlreiche moderne Bildungsräume. Dazu kommen eine Aufwärmküche, ein Gymnastiksaal sowie weitere Nebenräume. Den Gymnastiksaal können künftig auch externe Vereine nutzen. Das gesamte Gebäude wird barrierefrei erschlossen.

„Es freut mich sehr, dass das Projekt in der Castelligasse jetzt umgesetzt wird. In der neuen Volksschule gibt es künftig Tagesbetreuung, Kreativ- und Therapiebereiche und inklusive Klassen für Kinder mit besonderem Förderbedarf. Das stärkt den Bildungsstandort Margareten und entlastet die Schulen in der Umgebung“, so Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling.

Nachhaltige Gestaltung

Nachhaltigkeit wird beim Bau ebenso mitgedacht wie im späteren Betrieb. Vorhandene Bauteile wie der Parkettboden des Turnsaals sollen in den Verwaltungsräumen wiederverwendet werden. Die energetische Sanierung der Bestandsfassaden, eine umfassende Wärmedämmung und neue, hochwärmegedämmte Fenster verbessern die Aufenthaltsqualität im Gebäude deutlich. Gleichzeitig sinken Energieverbrauch und laufende Betriebskosten. Eine Wärmepumpe in Kombination mit Geothermie sorgt künftig für eine energieeffiziente Beheizung im Winter und eine angenehme Temperierung im Sommer. Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung bringt zusätzlich gute Raumluft und ein angenehmes Lernklima. Eine begrünte Dachterrasse, Fassadenbegrünung und eine Photovoltaikanlage am Dach ergänzen das Konzept.

„Die neue Schule in der Castelligasse ist eine Bereicherung für unsere Nachbarschaft, auf die wir schon lange gewartet haben. Gemeinsam mit der Stadt schaffen wir hier neue, helle und auch inklusive Lernräume für junge Margaretner*innen“, freut sich Margaretens Bezirksvorsteher Michael Luxenberger auf die langersehnte Sanierung des Schulgebäudes. „Ich danke dem Creative Cluster für die erfolgreiche Zwischennutzung des Gebäudes. Er war für die Margaretner Kulturlandschaft ein echter Gewinn. Jetzt gilt es, gemeinsam eine gute Lösung zu finden, damit die vielen kreativen Köpfe weiter einen Platz im Bezirk haben. Denn Margareten braucht beides, lebendige Räume für Bildung und für Kunst und Kultur“, betont Luxenberger.

Bedeutung für den Bezirk

Margareten ist ein dicht besiedelter Bezirk, der Bedarf an zusätzlichen Schulplätzen und modernen Bildungsräumen ist daher besonders hoch. Die neue Schule schafft nicht nur zusätzlichen Schulraum, sondern verbessert auch das Angebot für Familien in Margareten nachhaltig. Mit den inklusivpädagogischen Klassen entsteht ein Angebot für Schüler*innen mit unterschiedlichen Lern- und Unterstützungsbedarfen. Der neue Schulstandort leistet damit einen wichtigen Beitrag zu mehr Chancengerechtigkeit und einem inklusiven Bildungssystem.