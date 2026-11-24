Wien (OTS) -

Mitten in „Die Christkindfalle“ (AT) führt ein eigentlich als Routinejob geplanter Auftrag Antonia Moretti als Trickbetrügerin Paula am Set der gleichnamigen ORF/ARD-Degeto-Weihnachtskomödie in Wien. Die siebenjährige Fallenstellerin Lotti, gespielt von Victoria Schnut, hat noch eine Rechnung mit dem Christkind offen, ihr größter Wunsch wurde nämlich nicht zu ihrer Zufriedenheit erfüllt. Ob die beiden einander beim Erreichen ihrer Ziele nützlich sein können? Als Paula ihre Partnerin in der ungewöhnlichen Zweckgemeinschaft allerdings immer mehr liebgewinnt, muss sie sich die Frage stellen, wie weit sie bereit ist, für das Mädchen zu gehen. Unter der Regie von Olivia Retzer und nach einem Drehbuch von Sarah Wassermair stehen neben Antonia Moretti und Victoria Schnut auch Maria Mühe als Lottis Mutter Jana, Anton Noori als Lottis Vater Hannes, Fritz Karl als Baumogul Köpping, Sebastian Wendelin als Paulas Komplize Kröte sowie Erika Deutinger, Margarete Tiesel und Martina Poel vor der Kamera. „Die Christkindfalle“ (AT) soll 2027 in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein. Weitere Informationen zum Inhalt sind auf https://presse.ORF.at zu finden.

Einen Einblick in die noch bis Ende November 2026 laufenden Dreharbeiten zu „Die Christkindfalle“ (AT) gaben die Darsteller:innen Antonia Moretti, Victoria Schnut und Fritz Karl sowie Regisseurin Olivia Retzer bei einem Setbesuch heute, am Dienstag, dem 24. November, in Wien.

Antonia Moretti: „Von der unerwarteten Freundschaft überrascht“

„Ich würde Paula als grundsätzlich schlecht gelaunt beschreiben. Sie ist gescheit, wendig, gut im Nicht-Auffallen und sie hat nicht gelernt, mit ihren eigenen Emotionen umzugehen“ sagt Antonia Moretti über ihren Film-Charakter. Außerdem: „Sie denkt, sie wird ihren Job schnell erledigen, tappt dabei aber in die Falle der siebenjährigen Lotti. Sie wird total von dem kleinen Energiebündel überrumpelt und muss lernen, über ihren eigenen Schatten zu springen. Sie wird von den Emotionen, die dabei entstehen, und der unterwarteten Freundschaft überrascht.“ Worauf darf man sich bei dem Film freuen? „Auf einen Weihnachtsfilm, der nicht mit Kitsch und Klischees gefüllt ist, und auf eine hinreißende Freundschaft, die sich entwickelt.“ Über Weihnachtsfilme: „Ein Weihnachtsfilm bzw. generell ein Film ist für mich gut, wenn er mich berührt, also wenn er emotional, aber nicht sentimental ist. Und ich finde, das schafft dieser Film. Er hat Essenz und behandelt existenzielle, wichtige Themen. Das Rundherum gestaltet sich zufälligerweise als Weihnachtsfilm.“

Fritz Karl: „Motor im Hintergrund der Story“

„Meine Rolle ist ein korrupter Baumagnat, der eigentlich aus dem Rotlichtmilieu kommt und sich hinaufgearbeitet hat. Er hat sehr hart an sich gearbeitet, aber trotzdem seine Geschäfte mit großen Tricksereien macht. Er ist ein sehr eitler Mensch, legt großen Wert auf sein Äußeres, verbringt Stunden im Solarium und lässt Schönheitsoperationen über sich ergehen.“ Zur Handlung: „Er ist eigentlich der Anstoß für diese gesamte Geschichte, weil er dringend etwas braucht. Dieser Umstand ist der Motor im Hintergrund der Story.“

Victoria Schnut: „Lotti ist immer fröhlich“

Über ihre Rolle sagt Victoria Schnut: „Lotti ist immer fröhlich, und sie will unbedingt das Christkind fangen. Sie baut am Dachboden eine Falle und wartet. Als Paula hineintappt, hält Lotti sie für einen Engel und Paula will ihr erklären, dass das nicht stimmt. Sie will Lotti aber auch nicht traurig machen.“ Außerdem: „Das Drehen macht mir sehr viel Spaß. Es ist auch nicht schlimm, wenn man etwas falsch macht, weil man es immer wiederholen kann. Ich lerne jeden Tag meinen Text und schaue mir immer an, welche Szenen am nächsten Tag gedreht werden. Ich bin eine sehr schnelle Lernerin.“

Olivia Retzer: „Nicht kitschig, aber warmherzig“

Zum Inhalt des Films: „Paula muss sich ihren Vorurteilen Kindern gegenüber stellen. Sie stellt fest, dass sie Kinder doch vielleicht lieber mag, als sie es vorher angenommen hat. Lotti wiederum merkt, dass ihr Bruder doch nicht so doof ist, wie sie vorher gedacht hat. Der Film schafft es, nicht kitschig, aber trotzdem warmherzig zu sein und ein Gefühl von Weihnachten zu vermitteln, ohne seicht zu sein.“ Weiter: „Die Zuschauer:innen können sich auf eine sehr schöne Weihnachtskomödie freuen, die aber keine Liebesgeschichte im Vordergrund hat, sondern eine ungewöhnliche Freundschaft.“ Zum Teamgefüge: „Ich hatte Respekt davor, mit einem Kind in der Hauptrolle zu arbeiten. Ich möchte immer, dass es jedem Teammitglied gut geht, bei einem Kind aber natürlich besonders. Mir war angenehm, es ihr so angenehm wie möglich zu machen. Victoria spielt mit so einer Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit, dass sie den Profis in nichts nachsteht.“

„Die Christkindfalle“ (AT) ist eine Produktion der Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion in Koproduktion mit der ARD Degeto Film und dem ORF, gefördert von FISAplus und Fernsehfonds Austria.