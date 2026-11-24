Dornbirn (OTS) -

Mit dem neu eröffneten Josef Ressel Zentrum (JRZ) für Niederfrequente Metastrukturen stärkt die FHV – Vorarlberg University of Applied Sciences ihre Forschungsexpertise im Maschinen- und Anlagenbau. Das Team unter der Leitung von Fadi Dohnal erforscht mit den Unternehmenspartnern Durst, iDM Energiesysteme und Evamo – Pump Technology Solutions innovative Lösungen zur Reduktion von Lärm und Vibrationen in technischen Systemen. Damit schaffen sie die Grundlage für leisere, effizientere und langlebigere Technologien der Zukunft.



Mit der Eröffnung eines weiteren Josef Ressel Zentrums baut die FHV ihre anwendungsorientierte Forschung auf hohem Niveau weiter aus. Im Mittelpunkt der Forschung stehen sogenannte Metastrukturen. Dabei handelt es sich um speziell entwickelte Strukturen, deren besondere Eigenschaften nicht allein durch das verwendete Material, sondern vor allem durch ihre intelligente geometrische Gestaltung entstehen. „Unser Ziel ist es, kompakte maschinenbauliche Lösungen zu entwickeln, die störende Schwingungen und Geräusche wirksam reduzieren“, erklärt Fadi Dohnal, Leiter des neuen Josef Ressel Zentrums. „Schon geringe Schwingungen können die Qualität von Produkten beeinträchtigen, die Lebensdauer von Komponenten verkürzen und das Geräuschempfinden negativ beeinflussen. In den kommenden fünf Jahren entwickeln wir daher technische Lösungen, die Lärm und Vibrationen reduzieren und gleichzeitig die wahrgenommene Geräuschqualität verbessern.“

Wirtschaftsministerium fördert Exzellenz

In Josef Ressel Zentren wird anwendungsorientierte Forschung auf hohem Niveau betrieben, hervorragende Forscher:innen kooperieren dazu mit innovativen Unternehmen. Für die Förderung dieser Zusammenarbeit gilt die Christian Doppler Forschungsgesellschaft (CDG) international als Best-Practice-Beispiel. Josef Ressel Zentren werden vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) und den beteiligten Unternehmen gemeinsam finanziert. Zur Eröffnung vor Ort waren Vertreter:innen aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft.

„Österreich muss bei Schlüsseltechnologien vorne mitspielen. Mit unserer Industriestrategie setzen wir auf technologische Stärke, um Wertschöpfung und Arbeitsplätze im Land zu sichern. Entscheidend ist, dass aus Spitzenforschung konkrete Wettbewerbsvorteile für unsere Unternehmen entstehen. Genau hier setzt das neue Josef Ressel Zentrum an: Es entwickelt gemeinsam mit heimischen Betrieben Lösungen für leisere, präzisere und energieeffizientere Maschinen. So stärken wir die Innovationskraft unserer Industrie und sorgen dafür, dass Technologien aus Österreich auch in Zukunft international gefragt sind“, betont Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

Kooperation mit Wirtschaft

Ein zentrales Merkmal von Josef Ressel Zentren ist die enge Zusammenarbeit mit Unternehmen. Die beteiligten Partner bringen konkrete Fragestellungen aus ihrer Praxis in die Forschung ein und profitieren im Gegenzug von wissenschaftlichen Erkenntnissen und neuen Lösungsansätzen. "Die Zusammenarbeit mit dem JRZ bietet uns die Möglichkeit, das Potenzial niederfrequenter Metastrukturen zur gezielten Beeinflussung der Schwingungsübertragung zu erforschen. Durch die Verbindung unserer industriellen Erfahrung mit der wissenschaftlichen Expertise der FHV möchten wir neue Lösungsansätze entwickeln und deren praktische Anwendbarkeit untersuchen. Darin sehen wir eine große Chance, innovative Forschung langfristig in konkrete Verbesserungen unserer Produkte und Systeme zu überführen", betonen die Unternehmenspartner unisono.

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