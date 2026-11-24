Wien (OTS) -

Am Mittwoch, 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, beginnen die „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“. Bis zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember setzen Initiativen weltweit Zeichen für das Recht von Frauen und Mädchen auf ein gewaltfreies Leben. Der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) beteiligt sich auch 2026 mit zahlreichen Aktionen und appelliert: Gewalt an Frauen ist keine Privatsache, sie geht uns alle an.

Femizide sind die Spitze des Eisbergs

Die Medienbeobachtung der Informationsstelle gegen Gewalt des AÖF zählt für 2026 bisher 20 mutmaßliche Femizide. Hinzu kommen 91 Fälle schwerer Gewalt an Frauen. Beide Werte liegen schon jetzt über jenen des gesamten Jahres 2025 (16 Femizide, 45 Fälle schwerer Gewalt). Weil es in Österreich keine offiziellen Zahlen dazu gibt, erhebt der AÖF sie auf Grundlage von Medienberichten. Erfasst werden somit nur Fälle, über die berichtet wurde, das tatsächliche Ausmaß und die Dunkelziffer sind darin nicht abgebildet.

Wer erst hinschaut, sich informiert oder berichtet, wenn eine Frau getötet wurde, übersieht die vielen Frauen, die bereits schwere Gewalt erleben. Damit bleibt auch die Chance ungenutzt, früher zu handeln und Hilfsangebote sichtbar zu machen",

so Beate Malekzadeh-Forstner, Geschäftsführerin des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF).

„Schutz vor Gewalt braucht eine aufmerksame Gesellschaft, die Gewalt nicht toleriert, ein Netz aus niederschwelliger Beratung und Hilfsangeboten und ein sensibilisiertes Umfeld. Wir alle können etwas tun.“

Der Bedarf ist hoch

Das unterstreichen auch die Zahlen und Erfahrungen aus der Praxis. Die 16 autonomen Frauenhäuser des AÖF haben 2025 insgesamt 1.196 Personen aufgenommen und betreut, 619 Frauen und 577 Kinder. Das sind um 9,42 % mehr als im Vorjahr. Die Frauenhelpline gegen Gewalt verzeichnete um 9,7 % mehr Beratungs- und Informationsgespräche. Bei den Frauen, die 2025 in einem AÖF-Frauenhaus Schutz suchten, ging die Gewalt in 83 % der Fälle von Ehemännern, Lebenspartnern oder Ex-Partnern aus. Auch die Zählung der mutmaßlichen Femizide und Fälle schwerer Gewalt zeigt: Gewalt geschieht häufig im engsten Umfeld, oft durch einen Mann, der der betroffenen Frau nahesteht. Genau dort kann es helfen, wenn Menschen aufmerksam sind und unterstützen.

Aktionen des AÖF in den 16 Tagen

„Lieber ein Anruf mehr!“: Die gemeinsam mit der Gewista umgesetzte, österreichweite Kampagne macht die Frauenhelpline gegen Gewalt (0800 222 555) im öffentlichen Raum sichtbar. Sie ist rund um die Uhr, kostenlos und anonym erreichbar, auch für Angehörige, Freund*innen und andere Bezugspersonen. Die Botschaft: Lieber ein Anruf mehr als einer zu spät.

Die gemeinsam mit der Gewista umgesetzte, österreichweite Kampagne macht die Frauenhelpline gegen Gewalt (0800 222 555) im öffentlichen Raum sichtbar. Sie ist rund um die Uhr, kostenlos und anonym erreichbar, auch für Angehörige, Freund*innen und andere Bezugspersonen. Die Botschaft: Lieber ein Anruf mehr als einer zu spät. StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt: Aktionen und Infotische in den StoP-Bezirken und an weiteren StoP-Standorten in ganz Österreich https://www.stop-partnergewalt.at/ .

Aktionen und Infotische in den StoP-Bezirken und an weiteren StoP-Standorten in ganz Österreich . Aktionen für die Frauenhäuser: Gemeinsam mit Partner*innen werden Spenden für die Frauenhäuser gesammelt. Bei der Aktion Wunschzettel kann man außerdem mit einem Gutschein die Wünsche von Frauen und Kindern in den Frauenhäusern erfüllen. Mehr unter: wunschzettel.aoef.at

Gemeinsam mit Partner*innen werden Spenden für die Frauenhäuser gesammelt. Bei der Aktion Wunschzettel kann man außerdem mit einem Gutschein die Wünsche von Frauen und Kindern in den Frauenhäusern erfüllen. Mehr unter: Fach- und Dialogveranstaltungen: AÖF-Expert*innen bringen ihre Perspektiven aus der Praxis ein – unter anderem beim Gewaltschutzgipfel am 30.11. und beim BAWO Policy Talk am 09.12.

AÖF-Expert*innen bringen ihre Perspektiven aus der Praxis ein – unter anderem beim Gewaltschutzgipfel am 30.11. und beim BAWO Policy Talk am 09.12. Medienauftritte: Expert*innen der AÖF sind während der 16 Tage in verschiedenen Medien zu Gast, um für Gewalt an Frauen und Mädchen zu sensibilisieren und Erfahrungen aus der Praxis zu teilen.

Expert*innen der AÖF sind während der 16 Tage in verschiedenen Medien zu Gast, um für Gewalt an Frauen und Mädchen zu sensibilisieren und Erfahrungen aus der Praxis zu teilen. Kassaboninitiative: Vom 20. November bis 10. Dezember werden bei SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR und Maximarkt österreichweit die Nummern von Frauenhelplines und regionale Anlaufstellen für Betroffene auf den Kassabons abgedruckt. Das Bundesministerium für Inneres und das Bundeskriminalamt wird auch in diesem Jahr gemeinsam mit dem österreichischen Handel die "Kassabon-Gewaltschutzinitiative" unterstützen.

Vom 20. November bis 10. Dezember werden bei SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR und Maximarkt österreichweit die Nummern von Frauenhelplines und regionale Anlaufstellen für Betroffene auf den Kassabons abgedruckt. Das Bundesministerium für Inneres und das Bundeskriminalamt wird auch in diesem Jahr gemeinsam mit dem österreichischen Handel die "Kassabon-Gewaltschutzinitiative" unterstützen. Klappe auf! Trickfilmabend: Montag, 30. November, 19 Uhr, Brunnenpassage, Brunnengasse 71, 1160 Wien.

Montag, 30. November, 19 Uhr, Brunnenpassage, Brunnengasse 71, 1160 Wien. Relaunch des Newsletters "Gewaltlos", hier anmelden.