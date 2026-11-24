Sierning, OÖ (OTS) -

Sierning. Vor zehn Jahren wurde der Grundstein für eine oberösterreichische Agrartechnik-Erfolgsgeschichte gelegt: 2016 meldete die OMP Trade GmbH aus Sierning die technische Lösung hinter dem Fledbag zum Patent an. Heute werden die Big-Bag-Entleerer nach Angaben des Unternehmens über Vertriebspartner in mehr als 50 Ländern angeboten. Trotz internationaler Ausrichtung setzt Fledbag bei wesentlichen Teilen der Wertschöpfung bewusst auf kurze Wege in der Region.

Die Idee hinter Fledbag ist so einfach wie praxisnah: Big Bags sollen sich sicher, schnell und dosiert entleeren lassen, ohne dass ihr gesamter Inhalt auf einmal verarbeitet werden muss. Geschäftsführer und Gründer Hannes Mayrpeter kennt die Anforderungen aus der Landwirtschaft aus eigener Erfahrung. Aus diesem praktischen Zugang entstand ein Produkt, das heute für Futtermittel, Dünger, Saatgut, Pellets, Salz, Kies oder Granulate eingesetzt wird.

Bemerkenswert ist dabei nicht nur der internationale Vertrieb, sondern auch, wo das Produkt entsteht. Die OMP Trade GmbH sitzt in Sierning. Produziert wird seit vielen Jahren gemeinsam mit Kienbacher in Pfarrkirchen bei Bad Hall. Die Verpackungen kommen von packit! aus Waldneukirchen, Marketing und Werbung werden von Plappermaul in Pfarrkirchen bei Bad Hall betreut. Für internationale Transporte arbeitet das Unternehmen mit der Spedition Molto Bene aus Sierning zusammen. Damit liegen Entwicklung, Produktion, Verpackung, Vermarktung und Logistik auf engstem regionalem Raum.

„Wir verkaufen unsere Produkte bis nach Japan, in die USA und in viele weitere Märkte. Gleichzeitig sitzen viele unserer wichtigsten Partner praktisch vor der Haustür. Das passt zu uns: innovativ entwickeln, regional zusammenarbeiten und Lösungen bauen, die international funktionieren“, sagt Fledbag-Gründer Hannes Mayrpeter.

Die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern ist dabei langfristig angelegt. Mit dem Produktionspartner Kienbacher verbindet Fledbag inzwischen eine rund zehnjährige professionelle und freundschaftliche Zusammenarbeit. „Kurze Wege helfen uns nicht nur bei Lieferzeiten. Wenn wir etwas weiterentwickeln oder verbessern wollen, können wir uns unkompliziert zusammensetzen und Lösungen direkt in der Praxis umsetzen“, so Mayrpeter.

Zum Jubiläumsjahr bleibt das Unternehmen seiner Linie treu und arbeitet bereits an der nächsten Produktneuheit. Für die AGRARIA 2026 in Wels, die vom 25. bis 28. November stattfindet, kündigt Fledbag erstmals eine neue Lösung für den Einsatz rund um Pflanzenschutzspritzen an. Das Produkt soll auf der Messe erstmals öffentlich präsentiert werden.

Das Sortiment umfasst auch Lösungen für die Lagerung im Agrar- und Industriebereich. Mit der Funnel Box bietet das Unternehmen robuste, stapelbare Behälter für Saatgut, Getreide und andere Schüttgüter an. Nach Unternehmensangaben ist Fledbag in Europa zudem der einzige Anbieter einer Saatgutbox aus recyceltem Kunststoff. Damit soll neben einfacher Handhabung auch das Thema nachhaltiger Lagerlösungen stärker in den Mittelpunkt rücken.

Der Blick nach vorne bleibt damit ähnlich pragmatisch wie der Start vor zehn Jahren: Probleme aus der Praxis erkennen, einfache Lösungen entwickeln und möglichst viel davon mit Partnern aus der Region umsetzen. Oder, wie Mayrpeter es formuliert: „Mehr Regionalität geht bei einem weltweit verkauften Produkt eigentlich nicht.“

Über Fledbag

Die OMP Trade GmbH mit Sitz in Sierning entwickelt und vertreibt unter der Marke Fledbag Lösungen für das Entleeren, Dosieren und Lagern von Schüttgütern in Landwirtschaft und Industrie. Zum Sortiment zählen unter anderem Fledbag Original und Easy für Big Bags sowie verschiedene Funnel-Box-Lösungen für Saatgut, Getreide und andere Materialien.