- 24.11.2026, 15:49:32
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Einladung zur Pressekonferenz: Pflegereport 2026: Wer pflegt uns morgen? Neue Erkenntnisse zeigen Wege für eine zukunftsfähige Pflege
Der Personalmangel und die zunehmende Arbeitsbelastung stellen die Pflege vor enorme Herausforderungen. Doch welche Lösungen können Pflegekräfte nachhaltig entlasten und welche Rolle spielt dabei die Digitalisierung?
Antworten darauf liefert der Pflegereport 2026. Auf Basis internationaler Studien und einer Befragung von 73 Expertinnen und Experten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz werden aktuelle Herausforderungen beleuchtet und konkrete Lösungsansätze für die Zukunft der Pflege aufgezeigt.
Wir laden Sie herzlich zur Präsentation des Pflegereports 2026 ein!
Datum: Donnerstag, 3. Dezember 2026
Uhrzeit: 10:00 Uhr
Ort: Presseclub Concordia, Wien
Ihre Gesprächspartner:
· Mag. Martina Eder, CFO, Schrack Seconet AG
· Prof. Dr. Werner Beutelmeyer, Institutsvorstand und Geschäftsführer, MARKET INSTITUT MarktforschungsgesmbH & CoKG
· Martin Ganster, MSc, Head of Competence Center Health Care, Schrack Seconet AG
Im Anschluss stehen die Gesprächspartner:innen für Fragen und Interviews zur Verfügung.
Die Pressekonferenz findet in hybrider Form statt – vor Ort im Presseclub Concordia sowie online via Zoom. Eine Teilnahme ist sowohl persönlich als auch digital möglich.
Anmeldung erforderlich: [email protected]
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Einladung zur Pressekonferenz: Pflegereport 2026: Wer pflegt uns morgen? Neue Erkenntnisse zeigen Wege für eine zukunftsfähige Pflege
Datum: 03.12.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 8
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
PR:AG Ganster Communications GmbH
Axel Ganster, MAS
Telefon: +43 664 251 34 85
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.pr-ag.at
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