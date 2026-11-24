Wien (OTS) -

Der Personalmangel und die zunehmende Arbeitsbelastung stellen die Pflege vor enorme Herausforderungen. Doch welche Lösungen können Pflegekräfte nachhaltig entlasten und welche Rolle spielt dabei die Digitalisierung?

Antworten darauf liefert der Pflegereport 2026. Auf Basis internationaler Studien und einer Befragung von 73 Expertinnen und Experten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz werden aktuelle Herausforderungen beleuchtet und konkrete Lösungsansätze für die Zukunft der Pflege aufgezeigt.

Wir laden Sie herzlich zur Präsentation des Pflegereports 2026 ein!

Datum: Donnerstag, 3. Dezember 2026

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Wien

Ihre Gesprächspartner:

· Mag. Martina Eder, CFO, Schrack Seconet AG

· Prof. Dr. Werner Beutelmeyer, Institutsvorstand und Geschäftsführer, MARKET INSTITUT MarktforschungsgesmbH & CoKG

· Martin Ganster, MSc, Head of Competence Center Health Care, Schrack Seconet AG

Im Anschluss stehen die Gesprächspartner:innen für Fragen und Interviews zur Verfügung.

Die Pressekonferenz findet in hybrider Form statt – vor Ort im Presseclub Concordia sowie online via Zoom. Eine Teilnahme ist sowohl persönlich als auch digital möglich.

Anmeldung erforderlich: [email protected]

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Einladung zur Pressekonferenz: Pflegereport 2026: Wer pflegt uns morgen? Neue Erkenntnisse zeigen Wege für eine zukunftsfähige Pflege

Datum: 03.12.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8

1010 Wien

Österreich