Villach (OTS) -

Adventzauber in Kärnten erleben!

Funkelnde Lichter, festliche Stimmung und unvergessliche Ausflugsmomente!

Mit der 3-Tages-Adventkarte der Winter Kärnten Card wird die Vorweihnachtszeit zu einem besonderen Erlebnis. Man genießt traumhafte Ausblicke vom Aussichtsturm Pyramidenkogel, entdeckt süße Köstlichkeiten in der Craigher Schokoladenerlebniswelt oder gönnt sich entspannte Stunden in der Therme St. Kathrein.

Auch zahlreiche weitere Ausflugsziele laden dazu ein, die winterliche Vielfalt Kärntens zu entdecken.

Ob mit der Familie oder zu zweit – in Kärnten erlebt man eine wundervolle Adventzeit voller besonderer Momente. Mit der 3-Tages-Adventkarte lässt sich die Vorfreude auf Weihnachten in vollen Zügen genießen!