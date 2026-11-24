- 24.11.2026, 15:25:05
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Der Advent mit der Kärnten Card
Funkelnde Lichter, festlicher Glanz und zauberhafte Erlebnisse! Mit der 3-Tages-Adventkarte wird die Vorweihnachtszeit in Kärnten zum besonderen Genuss!
Adventzauber in Kärnten erleben!
Funkelnde Lichter, festliche Stimmung und unvergessliche Ausflugsmomente!
Mit der 3-Tages-Adventkarte der Winter Kärnten Card wird die Vorweihnachtszeit zu einem besonderen Erlebnis. Man genießt traumhafte Ausblicke vom Aussichtsturm Pyramidenkogel, entdeckt süße Köstlichkeiten in der Craigher Schokoladenerlebniswelt oder gönnt sich entspannte Stunden in der Therme St. Kathrein.
Auch zahlreiche weitere Ausflugsziele laden dazu ein, die winterliche Vielfalt Kärntens zu entdecken.
Ob mit der Familie oder zu zweit – in Kärnten erlebt man eine wundervolle Adventzeit voller besonderer Momente. Mit der 3-Tages-Adventkarte lässt sich die Vorfreude auf Weihnachten in vollen Zügen genießen!
Der Advent mit der Kärnten Card
Mit der 3-Tages-Adventkarte erlebt man Kärntens Adventzauber, entdeckt besondere Ausflugsziele und genießt unvergessliche Momente in der Weihnachtszeit!
Rückfragen & Kontakt
IG Kärnten Card Betriebe
Mag. Thomas Heber
Telefon: 0424290525
E-Mail: [email protected]
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