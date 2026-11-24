- 24.11.2026, 15:17:02
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Tanz Company Gervasi
EXPOSURE
EXPOSURE – Tanz Company Gervasi
Im Dezember präsentiert die Tanz Company Gervasi ihr neues Trio im Das Off Theater.
Drei Frauen teilen einen Raum voller Bilder und Informationen. Schwebende Elemente fragmentieren ihre Körper und verändern den Blick auf Sichtbares und Verborgenes.
Bewegungen wandern zwischen den Körpern, werden wiederholt und verwandelt. Videoprojektionen von Konflikten, Ängsten und Propaganda dringen in den Tanz ein und beeinflussen die Wahrnehmung der Performerinnen.
Was bleibt von uns, wenn das verschwindet, was uns verändert hat?
Konzept und Choreografie: Elio Gervasi
Tänzerinnen: Aliki Georgiou, Kinga Lotysz, Julia Lundberg
Dramaturgie: Karl Baratta, Musik: Alessandro Vicard, Bühnenbild: Roman Harrer
Video: Judith Thaler
Choreografische Assistenz und Organisation: Julia Lundberg
Dauer: 50 Minuten
info: https://off-theater.at
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