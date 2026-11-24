Wien (OTS) -

Von 25. November bis 10. Dezember strahlen auch heuer wieder Gebäude und öffentliche Plätze in Wien orange, um ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen. Die Botschaft dahinter ist klar: Hinschauen statt wegsehen und gemeinsam Verantwortung übernehmen.

„Gewalt an Frauen ist keine Privatsache, sondern ein gesellschaftliches Problem, das uns alle angeht. Die Politik ist hier gefordert, endlich ein umfassendes Gesamtpaket auf den Weg zu bringen, das Frauen wirklich schützt, Gewalt verhindert und hinter den Betroffenen steht. Jüngste Fälle zeigen, dass wir hier noch einen weiten Weg zu gehen haben“, so Dolores Peneder (vorm. Bakos), Frauensprecherin der NEOS Wien.

Jeder Frau steht ein sicheres, gewaltfreies und selbstbestimmtes Leben zu. Dazu gehört sexuelle Selbstbestimmung nach dem Prinzip „Nur ja heißt ja“, denn Schweigen und fehlender Widerstand sind noch keine Zustimmung.

„Ich fordere die Justizministerin auf, hier endlich Schutzlücken zu schließen. Obwohl Grenzen selbstverständlich sein sollten, sind sie es leider nicht. Dass es für eine Gruppe von Männern keine Konsequenzen gibt, nur weil unklar bleibt, wer nun genau eine Tat gesetzt hat, sendet ein verheerendes Signal an alle von sexuellen Missbrauch Betroffenen. Ich bedanke mich bei jenen Frauen, die trotzdem den Mut finden, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ihre Stärke zeigt nicht nur Missstände auf, sondern gibt auch anderen Frauen Kraft, diesen Weg zu gehen und entschlossen gegen Gewalt an Frauen vorzugehen. Diese Frauen auf ihrem Weg zu unterstützen und vor weiterer Gewalt und Anfeindungen in Schutz zu nehmen, ist Aufgabe der Justiz und der Politik “, so Peneder.

Genauso wichtig wie hinter den Betroffenen zu stehen, sind präventive Maßnahmen, wie neue Screeningverfahren für K.o.-Tropfen sowie niederschwellige Untersuchungsmöglichkeiten, um Übergriffe rasch festhalten und nachweisbar machen zu können. „Nur mit einem umfassenden Gesamtpaket können wir Gewalt gegen Frauen langfristig bekämpfen. Besonders wichtig ist, Betroffenen das Vertrauen und den Mut zu geben, ihre Geschichte zu erzählen und so die Täter zur Verantwortung zu ziehen“, schließt Peneder.