Wien (OTS) -

Am Freitag, dem 27. November 2026, findet die voraussichtlich letzte UNIFIL-Verabschiedung des österreichischen Kontingents in den Einsatzraum Libanon, im Beisein von Bundesministerin Klaudia Tanner und zahlreichen Ehrengästen in der Wallenstein Kaserne statt.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Um Anmeldung wird bis zum 26. November 2026, 14:00 Uhr, unter +43 664 622 1005 bzw. [email protected] ersucht.

Ablauf:

09:00 Uhr Beginn Festakt

10:00 Uhr Voraussichtliches Ende

Zeit und Ort:

Ab 08:30 Uhr Wallenstein-Kaserne, Militärsiedlung Sommerein 30, 2434 Götzendorf/Leitha