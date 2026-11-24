St. Pölten (OTS) -

„Das wirklich spannende an der heutigen Pressekonferenz von Sven Hergovich ist das, was er bewusst nicht gesagt hat“, so VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner, der auf folgendes verweist: „Die Präsidenten von Rotem Kreuz und Arbeiter-Samariterbund haben sich heute ausdrücklich bei Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner für die Unterstützung bedankt.“ RK-Präsident Ebner betonte: „Nun haben wir endlich wirtschaftliche Sicherheit und auch Planungssicherheit.“ ASBÖ-Präsident Sauer hielt fest: „Wir sind vorbereitet und können ab 1. April 2027 die Maßnahmen im Sinne der Menschen umsetzen“. Ebenso spannend ist für Zauner die Reaktion von der zuständigen SPÖ-Landesrätin Eva Prischl, die sich erleichtert über die jüngsten Ereignisse in der Landesregierung zeigt. „Offenbar weil sie nur eines will: ihren gesamten Prischl-Plan für die Sicherheit der Menschen in unserem Land umsetzen“, so der Landesgeschäftsführer.