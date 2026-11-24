Wien (OTS) -

Wo sich sonst Tourist_innen aufhalten, stand heute am Wiener Heldenplatz eine Tür mit der Aufschrift “Der gefährlichste Ort für Frauen”. Ein Blick durch den Türspion zeigte, was damit gemeint ist: das eigene Zuhause. Mit der mobilen Kunstinstallation von hannah horn und Jona Zwiessler machte die gemeinnützige Organisation #aufstehn darauf aufmerksam, dass männliche Gewalt gegen Frauen in Österreich meist im direkten Umfeld der Betroffenen stattfindet. Im Anschluss forderten zahlreiche Expert_innen mehr Gewaltschutz in Österreich.

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Nahestehende Männer als größte Gefahr

Maria Mayrhofer, Co-Geschäftsführerin von #aufstehn und Wiener Frauenpreisträgerin, betonte, dass männliche Gewalt gegen Frauen meistens in den eigenen vier Wänden stattfindet. “Bei allen 20 Femiziden in Österreich in diesem Jahr kamen die mutmaßlichen Täter aus dem Umfeld der Betroffenen. Fast nie geht die Gefahr vom ‘fremden Mann im Gebüsch’ aus. Sie kommt nicht mit ‘der Kultur der anderen’ – meistens sitzt sie schon jahrelang mit auf der Fernsehcouch”, so Mayrhofer. “Gewalt an Frauen ist kein ‘Import’. Sie ist tief verwurzelt in unserer Kultur. In einer Gesellschaft, in der Männer immer noch glauben, über Frauen verfügen zu dürfen.” Mit der Kunstaktion macht #aufstehn genau auf diese Realität aufmerksam. Die Tür ist erneut am 2.12. am Platz der Menschenrechte und am 10.12. am Columbusplatz in Wien zu sehen.

Expert_innen fordern konsequenten Gewaltschutz

Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings, ging darauf ein, warum es Frauen mit geringem oder keinem Einkommen besonders schwer haben, sich von Gewaltbeziehungen zu lösen: “Abhängigkeit entsteht durch die Macht des Mannes. Dabei hat jede Frau das Recht auf ein ökonomisch unabhängiges, selbstbestimmtes und gewaltfreies Leben.” Die Politik sei gefordert, die Rahmenbedingungen zu schaffen, um Frauen finanzielle Unabhängigkeit zu ermöglichen.

Opferschutz-Anwältin Sonja Aziz appellierte ebenfalls an die Regierung: “Die Verantwortung für die Gewalt trägt der Täter. Die Verantwortung für wirksamen Schutz trägt der Staat.” Um den Schutz von Betroffenen zu verbessern, fordert sie unter anderem verpflichtende, regelmäßige Schulungen für Richter_innen, Staatsanwält_innen und alle Fachkräfte, die mit Gewaltbetroffenen arbeiten.

Lea Susemichel, leitende Redakteurin des feministischen Magazins an.schläge, nahm bei ihrem Redebeitrag den Journalismus in die Pflicht: “Die Medien müssen ihrer großen Verantwortung gerecht werden und den fehlenden Gewaltschutz das ganze Jahr über skandalisieren.” Gewalt an Frauen dürfe medial nicht erst dann zum Thema werden, wenn ein Femizid passiert.

Marianne Schinnerl-Reiss, Initiatorin der mein #aufstehn Petition “Straftatbestand Femi(ni)zid jetzt!”, fordert, Femizide als solche rechtlich anzuerkennen und statistisch besser zu erfassen – denn eine gesetzliche Definition des Begriffs gibt es in Österreich bislang nicht. “Femizide sind keine zufälligen Gewaltakte, sondern ein systemisches Problem. Ohne eindeutige gesetzliche Anerkennung wird dieser strukturelle Charakter ignoriert, und Femizide werden als ‘Einzelfälle’ abgetan”, so Schinnerl-Reiss.

Jutta Mailänder vom Verein Feministische Alleinerzieherinnen FEM.A ging darauf ein, wie staatliche Institutionen Gewalt gegen Frauen verharmlosen: “Aus dem Täter wird ein Vater, der angeblich um seine Kinder kämpft. Und aus der Mutter, die ihre Kinder schützen möchte, wird eine vermeintliche Gefahr für das Kindeswohl.”

Um Gewalt gegen Frauen zu verhindern, braucht es dringend eine konsequente Umsetzung des Nationalen Aktionsplans gegen Gewalt. Genau das fordert #aufstehn mit der Petition “Gewalt an Frauen stoppen!”, die bereits knapp 65.000 Menschen unterzeichnet haben.