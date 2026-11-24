Wien (OTS) -

Bürgermeister Michael Ludwig hat heute, Dienstag, den Pianisten Rudolf Buchbinder im Wiener Rathaus mit dem Goldenen Rathausmann ausgezeichnet. Anlass war dessen bevorstehender 80. Geburtstag am 1. Dezember. Mit der Ehrung würdigte Ludwig Buchbinders künstlerisches Lebenswerk und seine besondere Verbundenheit mit Wien.

„Rudolf Buchbinder hat die Musikwelt über Jahrzehnte bereichert und die Strahlkraft der Musikstadt Wien weit über unsere Grenzen hinausgetragen“, betonte Bürgermeister Ludwig. „Seine Interpretationen verbinden höchste künstlerische Präzision mit einer Neugier und Leidenschaft, die bis heute ungebrochen sind. Damit begeistert er Generationen von Musikliebhaberinnen und Musikliebhabern.“

Ludwig hob insbesondere Buchbinders intensive Auseinandersetzung mit Ludwig van Beethoven hervor. „Rudolf Buchbinder hat Beethoven ein klingendes Denkmal gesetzt. Seine Kunst zeigt, dass auch in vermeintlich vertrauten Werken immer wieder Neues zu entdecken ist“, so der Bürgermeister. „Dabei stehen für ihn stets die Musik und das gemeinsame künstlerische Schaffen im Mittelpunkt – nicht die eigene Person.“

An der Ehrung nahmen neben Buchbinders Ehefrau Agnes und weiteren Familienangehörigen unter anderem der frühere Bundespräsident Heinz Fischer, der frühere Bundeskanzler Franz Vranitzky, der Intendant der Wiener Symphoniker Jan Nast, der frühere Bundesminister Josef Ostermayer sowie Schauspieler Heinz Marecek teil.

Zum bevorstehenden Geburtstag gratulierte Ludwig mit den Worten: „Wer sich mit solcher Begeisterung dem noch Unentdeckten widmet, macht deutlich: Künstlerische Entwicklung kennt keinen Ruhestand. Ich wünsche Rudolf Buchbinder weiterhin Gesundheit, Schaffenskraft und viele erfüllende Begegnungen mit seinem Publikum.“

Zur Person

Rudolf Buchbinder wurde am 1. Dezember 1946 geboren und bereits mit fünf Jahren als jüngster Student an der Wiener Hochschule für Musik aufgenommen. Mit neun Jahren gab er sein erstes öffentliches Konzert. Seine internationale Laufbahn führte ihn mit bedeutenden Orchestern und Dirigent*innen zusammen. Allein mit den Wiener Symphonikern spielte er 400 Konzerte. Für seine Aufnahme sämtlicher Klavierwerke Joseph Haydns erhielt er 1976 den Grand Prix du Disque. Zu den Schwerpunkten seines Repertoires zählen Beethovens 32 Klaviersonaten, die fünf Klavierkonzerte und die „Diabelli-Variationen“. Ab 2007 leitete Buchbinder das Musikfestival Grafenegg, wo die renovierte Reitschule heuer ihm zu Ehren in „Rudolf Buchbinder Saal“ umbenannt wurde.