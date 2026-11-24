St. Pölten (OTS) -

„ÖVP und FPÖ haben der Sozialdemokratie die Zuständigkeit für die Notarztversorgung entzogen, weil wir uns weigern Notarztstandorte zu schließen. ÖVP und FPÖ sind nun gezwungen ihr politisches Projekt Notarztstandorte gegen den Willen der Bevölkerung zu schließen, auch selbst zu vertreten. Aus meiner Sicht ist klar: Die Schließung ist ein schwerwiegender politischer Fehler. Ich fordere Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihren Koalitionspartner Udo Landbauer auf: Nehmt diese falsche Entscheidung zurück! Über die Menschen, die im Ernstfall auf den Notarzt angewiesen sind, darf man nicht einfach drüberfahren“, so SPÖ-NÖ-Vorsitzender Landesrat Sven Hergovich.

Die Debatten der vergangenen Tage haben viele Menschen in Niederösterreich verunsichert, so Hergovich. Der KURIER berichtete unter Berufung auf Teilnehmer der Landeshauptleutekonferenz, die Landeshauptfrau habe dort angesichts steigender Spitalskosten die Behandlung von älteren Menschen mit geringer Lebenserwartung zur Diskussion gestellt. Mikl-Leitner bestreitet diese Darstellung. Der KURIER bleibt dabei.



„Ich nehme die Klarstellung der Landeshauptfrau ernst. Aber ich nehme sie auch beim Wort: Wer alt ist und im Spital liegt, muss sich darauf verlassen können, die Behandlung zu bekommen, die er braucht. Und wer in einer ländlichen Gemeinde den Notruf wählt, muss darauf vertrauen können, dass im Ernstfall der Notarzt kommt. Schließungen von Notarztstandorten bewirken genau das Gegenteil. Sie zerstören das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik. Als SPÖ NÖ sind wir selbstverständlich gegen jede Altersbegrenzung im Spital und gegen jede Verschlechterung der Notarztversorgung in einzelnen Regionen.“ Und Hergovich weiter: „Wenn uns die Menschen heute sagen, dass sie sich um die Versorgung in ihrer Region sorgen, dann verdienen sie es, dass wir ihnen zuhören und ihre Lebenssituation ernst nehmen.“

„Mein Wort gilt: Kein Standort darf ohne mindestens gleichwertigen Ersatz geschlossen werden. Ich fordere die Landeshauptfrau auf, die elf Stützpunkte wieder zu öffnen und mit uns, den Rettungsorganisationen und den betroffenen Gemeinden an einen Tisch zu kommen. Gehen wir Standort für Standort gemeinsam durch, was die Menschen brauchen. Den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern verspreche ich: Wir haben dem Druck der letzten Wochen nicht nachgegeben und sind bei unserer Meinung geblieben. Wir werden auch weiterhin alles tun, damit diese Schließungen rückgängig gemacht werden. Wer immer glauben mag, das Thema ist mit dem heutigen Tag erledigt, wird sich gründlich täuschen“, so Hergovich abschließend.