Wien (OTS) -

Russland beschießt die Ukraine mit Raketen und Drohnen – stärker als in den bisherigen vier Kriegsjahren. Das Leid der Menschen dort wird angesichts des nahenden Winters immer unerträglicher. Gleichzeitig muss Russlands Kriegsmaschinerie an der Front und im Hinterland schwere Verluste und Treffer hinnehmen, denn auch im flächenmäßig größten und grundsätzlich ölreichen Land der Erde wird der Treibstoff knapp. Erstmals seit langer Zeit sprechen die beiden Kriegsparteien in Dubai zumindest wieder direkt miteinander. Die bisher erfolglosen US-Vermittler pendeln zwischen Brüssel und Moskau. Gibt es nach dem kürzlich abgehaltenen politischen Dreiergipfel zwischen China, USA und Russland am Rande des APEC-Gipfel (Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft) im südchinesischen Shenzhen Signale aus Moskau, Washington und Brüssel, die zu einem Waffenstillstand und einem Frieden führen könnten? Die EU-Staaten wollen unbedingt am Verhandlungstisch Platz nehmen und haben dafür erstmals ein eigenes Verhandlungsteam aufgestellt. Wie lange halten die Ukraine, Russland und der Westen all das noch durch und wer am längsten?

Darüber diskutieren bei Wolfgang Geier in einer neuen Ausgabe von „zur SACHE“ am Mittwoch, dem 25. November 2026, um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON u. a. Christian Wehrschütz (Ukraine-Korrespondent, ORF), Wolfgang Mueller (Professor für russische Geschichte, Universität Wien) und Siobhán Geets (stv. Leiterin Außenpolitik-Ressort, „profil“).

Anschließend widmet sich eine Ausgabe von „Puls der Zeit“ (23.20 Uhr) Europas größten Bedrohungen und möglichen Wegen aus dem aktuellen Sicherheitsdilemma. Wie kann der Kontinent aus dieser Lage herausfinden? Und verfügt Europa überhaupt über eine leistungsfähige Rüstungsindustrie, die seine Souveränität langfristig sichern kann?

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.