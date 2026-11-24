Wien (OTS) -

Bewusster Konsum statt Rabattschlacht: Anlässlich des Black Friday haben Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig, Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und dm Geschäftsführer Thomas Köck am Dienstag die diesjährige Giving-Friday-Initiative von dm vorgestellt. Statt seine Preise kurzfristig zu senken, spendet dm am 27. November fünf Prozent seines Brutto-Tagesumsatzes für mehr Periodengerechtigkeit. Damit werden erneut 512 Schulen und Hochschulen in ganz Österreich mit kostenlosen Periodenprodukten – insgesamt 4,3 Millionen Tampons und 1,7 Millionen Binden – unterstützt und begleitende Aufklärungsangebote gefördert.

Denn mehr als jede fünfte menstruierende Frau in Österreich hat zumindest gelegentlich Schwierigkeiten, sich Periodenprodukte zu leisten. Gleichzeitig sind gerade Frauen den Risiken von Überkonsum und Verschuldung besonders ausgesetzt: 17 Prozent der Frauen nutzen mindestens einmal monatlich Angebote wie „Jetzt kaufen, später zahlen“ – bei Männern sind es nur neun Prozent. Frauen in der Schuldenberatung verfügen zudem häufiger über besonders geringe finanzielle Mittel.

„Wer zahlt nicht gerne weniger? Gerade in Zeiten hoher Lebenshaltungskosten ist es nur verständlich, dass Menschen nach günstigen Angeboten suchen. Aber im Trubel der Black Week wird mit falschen Rabatten, künstlichem Zeitdruck und vermeintlich günstigen Ratenzahlungen gearbeitet. Was als Schnäppchen beginnt, kann schnell zur Schuldenfalle werden. Dazu kommen betrügerische Fake-Shops, die gezielt die Schnäppchenjagd ausnutzen. Mein Rat ist deshalb: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, schauen Sie genau hin und holen Sie sich Hilfe, wenn Sie über den Tisch gezogen werden. Auf der Website des Sozialministeriums finden Konsumentinnen und Konsumenten die zuständigen Schlichtungsstellen. Umso erfreulicher ist es, wenn ein Unternehmen bewusst einen anderen Weg geht und gesellschaftliche Verantwortung übernimmt“, betont Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig.

Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner:

„Während überall zum Einkaufen aufgerufen wird, gibt es Produkte, die Menschen ganz einfach brauchen. Periodenprodukte gehören zur hygienischen Grundversorgung. Trotzdem haben mehr als 20 Prozent der Frauen in Österreich zumindest gelegentlich Schwierigkeiten, sie sich zu leisten. Das ist Periodenarmut und dagegen müssen wir etwas tun.

Mit der Abschaffung der Umsatzsteuer auf Menstruationsprodukte haben wir mit Jahresbeginn eine finanzielle Entlastung geschaffen. Gleichzeitig sorgt dm mit seiner Initiative dafür, dass erneut 512 Schulen und Hochschulen kostenlos mit Periodenprodukten versorgt werden.“

dm Geschäftsführer Thomas Köck:

„Wir bei dm haben ein Dauerpreisversprechen. Das bedeutet, dass wir unseren Kundinnen und Kunden nicht durch Rabattrhythmen vorgeben wollen, wann sie was in welcher Menge kaufen sollen. Stattdessen wollen wir durch das in Summe günstigste Angebot der Preise am Regal die Sicherheit geben, dass man im dm Warenkorb über das ganze Jahr hinweg günstig einkauft. So sparen wir auch Mehrkosten, die durch rabattgetriebene Absatzschwankungen in der Herstellung, der Logistik und im Verkauf entstehen und die den Konsumentinnen und Konsumenten über die Kalkulation nicht rabattierter Produkte weitergegeben werden.

Von diesem Grundsatz machen wir auch am Black Friday keine Ausnahme. Prozente gibt es an diesem Tag allerdings auch bei dm – nämlich für den guten Zweck. Bereits seit neun Jahren spenden wir an unserem “Giving Friday” 5 Prozent des Umsatzes aller dm Märkte, der Mein dm-App und des dm Online Shop für ökologische oder soziale Anliegen. Heuer zum zweiten Mal für die Ausstattung von 512 Bildungseinrichtungen mit 4,3 Millionen Tampons und 1,7 Millionen Binden.

In einer groß angelegten Studie über alle zwölf Länder der dm Teilgruppe Österreich hat sich gezeigt, dass Mädchen und junge Frauen in Ausbildung überproportional stark vom Thema Periodenarmut betroffen sind. Gleichzeitig wurde sichtbar, dass rund um das Thema Periode noch sehr viel Aufklärungsbedarf besteht. Die Redakteurinnen unseres Kundenmagazins ACTIVE BEAUTY haben daher gemeinsam mit einer Gynäkologin eine Reihe von Beiträgen und Videos erarbeitet, die über einen QR-Code am Produktspender abrufbar sind und einen Beitrag für mehr Sicherheit rund um dieses Thema leisten sollen“, berichtet Thomas Köck, Geschäftsführer von dm drogerie markt.

Periodenarmut: Mehr als jede fünfte Person hat finanzielle Schwierigkeiten

Periodenprodukte gehören zur hygienischen Grundversorgung. Trotzdem sind sie für viele Menschen eine finanzielle Belastung. Laut dem österreichischen Menstruationsgesundheitsbericht 2024 haben 4,7 Prozent der menstruierenden Frauen zwischen 14 und 60 Jahren jeden Monat Schwierigkeiten, sich Menstruationsprodukte zu leisten. Weitere 16 Prozent sind zumindest gelegentlich davon betroffen. Besonders betroffen sind Menschen mit niedrigem Einkommen.

Periodengerechtigkeit umfasst dabei mehr als die finanzielle Leistbarkeit. Mädchen und junge Frauen brauchen auch verlässliches Wissen über ihren Körper und ihren Zyklus sowie einen offenen, selbstverständlichen Umgang mit Menstruation. Schulen und Hochschulen spielen dabei eine zentrale Rolle. Die kostenlose Bereitstellung von Periodenprodukten und begleitende Aufklärungsangebote sollen deshalb finanzielle Hürden abbauen, Wissen vermitteln und zur Enttabuisierung beitragen.

Giving Friday: dm unterstützt 512 Schulen und Hochschulen

Mit dem Giving Friday setzt dm bereits zum neunten Mal ein bewusstes Gegenkonzept zur klassischen Rabattschlacht des Black Friday. Am Freitag, dem 27. November, fließen fünf Prozent des Brutto-Tagesumsatzes aus den österreichischen dm-Märkten, dem Onlineshop und der App in Maßnahmen für mehr Periodengerechtigkeit. Kund:innen müssen dafür keine zusätzliche Spende leisten.

Die Initiative widmet sich heuer zum zweiten Mal der Menstruationsgesundheit. Insgesamt 512 Bildungseinrichtungen – darunter 493 Schulen und 19 Hochschulen und Universitäten – werden weiterhin kostenlos mit Tampons und Binden versorgt. Ergänzend sollen Informationsangebote über Menstruation und Zyklus dazu beitragen, Wissen zu vermitteln und gesellschaftliche Tabus abzubauen.

Die Initiative geht von dm aus. Das Frauen-, Wissenschafts- und Forschungsministerium sowie das Bildungsministerium unterstützen bei der Organisation und Abwicklung an Schulen und Hochschulen.

Black Week: Falsche Rabatte und Ratenkäufe können zur Schuldenfalle werden

Rund um die Black Week locken vermeintliche Schnäppchen, hohe Rabatte und zeitlich begrenzte Angebote. Doch nicht jedes Angebot hält, was es verspricht: Bei einer EU-weiten Überprüfung von 314 Online-Händlern rund um den Black Friday 2025 wurden bei 30 Prozent fehlerhafte Rabattangaben festgestellt. Künstlicher Zeitdruck und manipulative Verkaufstricks verleiten zusätzlich zu unüberlegten Käufen.

Besonders problematisch sind Angebote wie „Jetzt kaufen, später zahlen“. Laut einer bank99-Umfrage vom Jänner 2026 nutzen 17 Prozent der Frauen solche Ratenzahlungsmodelle mindestens einmal monatlich, bei Männern sind es neun Prozent. Knapp 40 Prozent der 400 Befragten glauben, dadurch mehr Geld auszugeben als geplant. Gleichzeitig haben Frauen in der Schuldenberatung häufiger besonders geringe Einkommen: 40,9 Prozent leben mit einem Einkommen bis zum Existenzminimum, gegenüber 33,1 Prozent der Männer. Zusätzliche Ratenzahlungen können damit schnell zur Schuldenfalle werden.

Das Sozialministerium geht gemeinsam mit dem Verein für Konsumenteninformation (VKI) gegen unfaire Geschäftspraktiken vor. Auf EU-Ebene soll der geplante Digital Fairness Act den Schutz vor manipulativen Online-Verkaufsmethoden weiter stärken.

Der wichtigste Rat für die Black Week: Preise vergleichen, sich nicht unter Druck setzen lassen und das eigene Budget im Blick behalten. Wer beim Online-Einkauf Probleme hat, kann sich an eine staatlich anerkannte Schlichtungsstelle wenden. Eine Übersicht bietet das Sozialministerium unter:

https://www.sozialministerium.gv.at/Themen/Konsumentenschutz/Schlichtungsstellen.html

Fotos vom Austausch zwischen Staatssekretärin Königsberger-Ludwig, Ministerin Holzleitner und dm Geschäftsführer Thomas Köck: Fotolink