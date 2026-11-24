St. Pölten (OTS) -

„Chaos und Polittheater von ÖVP, FPÖ, SPÖ gehen weiter – und über bleiben die Menschen“, fasst Helga Krismer, Landessprecherin und Klubobfrau der Grünen NÖ die heutigen Beschlüsse der NÖ Landesregierung zur Streichung von 11 Notarztstützpunkten per 1. April 2027 zusammen.

„ÖVP, FPÖ und SPÖ wenden viel Zeit und Geld auf für Polittheater, Inszenierung und Gutachten-Streitereien, die Menschen aber lassen sie im Stich. Menschen in Groß Enzersdorf, Waidhofen/ Ybbs oder Purkersdorf, denen der Notarztstützpunkt weggenommen wird, verdienen aber Antworten: Wer kommt zu Hilfe, wenn wirklich jede Sekunde zählt? Mit den heute gefassten Verträgen zur Finanzierung der Rettungsorganisationen sowie zur notärztlichen Versorgung mauert die Landesregierung weiter und zementiert sich ein – und facht Chaos und Verunsicherung in Niederösterreich weiter an“, so Helga Krismer.

Die Grünen NÖ kritisieren das Gesundheitschaos 2040+ von ÖVP, FPÖ, SPÖ und Neos von Beginn an. „Wir kämpfen für ein Gesundheitssystem, in dem alle Menschen in NÖ fair, gut und rasch medizinisch betreut werden – unabhängig von Postleitzahl oder Kreditkarte. Es geht um die Gesundheit und Sicherheit aller Menschen in NÖ, gerade dann, wenn jede Sekunde zählt. Antworten statt Mauern! Wer die Reduktion beschließt, muss endlich mit den Menschen in den Regionen reden und sagen: