Sankt Pölten (OTS) -

„Ist ÖVP-Minister Totschnig erst am Ziel, wenn unser Land komplett am Boden liegt und jeglicher Wohlstand vernichtet ist? Anders ist dieser giftgrüne Schwenk nicht zu erklären. Vor zwei Jahren im Nationalratswahlkampf inszenierte sich die Bundes-ÖVP noch als großer Retter des Verbrennermotors und plötzlich bricht Totschnig eine Lanze für E-Autos und einen schnellen Ausstieg aus Gas, Kohle und Öl“, schüttelt FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer über die jüngsten Aussagen von ÖVP-Totschnig nach dem Weltklimagipfel in Antalya den Kopf.

„Nur unsere Landsleute durchschauen längst diesen Zickzackkurs und die Showpolitik der Verliererampel bei wichtigen Themen wie Asyl, Spritpreisbremse oder Wirtschafts- und Standortpolitik“, so Landbauer weiter und findet klare Worte für die Politik der Verliererampel: „Mutlos, ideenlos und zukunftslos. Wir Freiheitliche sind aber genau deshalb in der Politik, damit unsere Kinder und Kindeskinder eine Zukunft haben.“

„Die wahren Bedürfnisse und Sorgen unserer Landsleute sind der Bundes-ÖVP mittlerweile völlig fremd, sonst wüsste auch ÖVP-Totschnig, was unsere Landsleute und Betriebe wirklich brauchen: günstige Energie, billigen Sprit an der Zapfsäule und erschwingliches Gas zum Heizen. Wenn hier nicht schleunigst eine Trendwende erfolgt, brauchen wir über Klimaneutralität im Jahr 2040 oder 2050 gar nicht mehr zu sinnieren. Denn sonst heißt es bald: ,Game Over‘ für den Wirtschaftsstandort Österreich“, schließt Udo Landbauer.