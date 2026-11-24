Graz (OTS) -

Der Tourismusverband Region Graz zieht bei seiner Vollversammlung Bilanz über fünf Jahre gemeinsamer Entwicklung. Zahlreiche Projekte, erfolgreiche Internationalisierung und eine starke touristische Nachfrage prägen die erste Funktionsperiode. Der bisherige Vorstand und die Geschäftsführung wurden in ihren Funktionen bestätigt.

Bei der Vollversammlung am 23. November 2026 im Congress Graz blickte der Tourismusverband Region Graz auf fünf erfolgreiche Jahre seit der steirischen Tourismus-Strukturreform 2021 zurück. Aus vielen Orten und Einzelverbänden ist eine gemeinsame Erlebnisregion entstanden, die heute die Stadt Graz und die Bezirke Graz-Umgebung und Voitsberg touristisch verbindet. Mit 33 Tourismusgemeinden, einer klaren strategischen Ausrichtung und einer Vielzahl an umgesetzten Projekten hat sich die Erlebnisregion Graz als eine der führenden Tourismusregionen der Steiermark etabliert.

Neben dem Rückblick auf die vergangenen fünf Jahre, den touristischen Kennzahlen und den Zukunftsperspektiven stand die Wahl des Vorstandes sowie die Bestellung der Geschäftsführung im Mittelpunkt.

Vorstand und Geschäftsführung bestätigt

An der Spitze des Tourismusverbandes setzt man auf Kontinuität: Sylvia Loidolt wurde als Vorsitzende bestätigt, Michael Schunko bleibt Stellvertreter und Thomas Apfelthaler Finanzreferent.

Die Tourismuskommission sprach sich zudem für einen unbefristeten Vertrag mit Geschäftsführerin Mag. Susanne Haubenhofer aus. Damit bringt sie ihre hohe Wertschätzung für die erfolgreiche Arbeit in den vergangenen Jahren zum Ausdruck.

Mit diesen Weichenstellungen wird ein klares Zeichen für Kontinuität und eine langfristige strategische Weiterentwicklung des Tourismusverbandes Region Graz gesetzt.

„Die vergangenen fünf Jahre haben gezeigt, wie viel wir gemeinsam bewegen können. Aus einzelnen Orten ist eine starke Erlebnisregion mit einem gemeinsamen touristischen Auftritt geworden. Die Entwicklung der Nächtigungen und Ankünfte bestätigt unseren Weg. Unser Ziel bleibt es, die Stärken von Stadt und Land gezielt zu verbinden, unsere internationale Sichtbarkeit weiter auszubauen und durch neue Angebote und Veranstaltungen Wertschöpfung für die gesamte Region zu schaffen. Denn vom Tourismus profitieren weit mehr als nur die klassischen Tourismusbetriebe“, betonen Vorsitzende Sylvia Loidolt und Geschäftsführerin Mag. Susanne Haubenhofer und freuen sich darauf, den eingeschlagenen Weg weiter fortzusetzen.

Erlebnisregion Graz im steirischen Spitzenfeld

Die touristischen Kennzahlen unterstreichen die Bedeutung der Region als eine der stärksten Destinationen der Steiermark. Mit 2.225.458 Nächtigungen und 1.063.910 Ankünften im Tourismusjahr 2025 lag die Erlebnisregion Graz bei den Nächtigungen steiermarkweit an zweiter Stelle und nimmt bei den Ankünften sogar den ersten Platz ein. Auch für das Tourismusjahr 2026 ist eine leichte Steigerung bei Nächtigungen und Ankünften absehbar.

Die Bedeutung des Tourismus geht jedoch weit über die Nächtigungsstatistik hinaus. Handel, Handwerk, Landwirtschaft, Mobilität, Kultur und zahlreiche Dienstleistungsunternehmen profitieren von der touristischen Nachfrage. Gleichzeitig tragen neue Freizeitangebote, Veranstaltungen und Infrastrukturprojekte zur Lebensqualität der lokalen Bevölkerung bei.

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