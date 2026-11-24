Berlin (OTS) -

Jamie, das Berliner Start-up für datensichere Meeting Intelligence, stellt Kombucha-1 vor, ein Modell, das Gesprächsbeiträge anhand der Stimme den jeweiligen Sprechern zuordnet. Kombucha-1 übernimmt die Sprecherzuordnung für sämtliche Meetings in Jamie und steht ab heute auch externen Entwicklern über eine API zur Verfügung.

Benedikt Böringer, Co-Gründer und CEO von Jamie, sagt: "In jedem Gespräch steckt Wissen, das viel zu oft verloren geht. Unsere Vision ist, dieses Wissen für Teams nutzbar zu machen. Dafür muss KI nicht nur verstehen, was gesagt wurde, sondern auch, wer es gesagt hat. Genau deshalb haben wir Kombucha-1 entwickelt. Dass wir diese Technologie jetzt auch anderen Entwicklern zugänglich machen, ist für uns ein wichtiger Schritt: Wir wollen dazu beitragen, dass aus Gesprächen zuverlässiger Kontext entsteht, auf dem Menschen und KI-Anwendungen aufbauen können."

Wer hat was gesagt?

Meeting Intelligence-Software muss nicht nur gesprochene Worte erfassen, sondern sie auch den richtigen Personen zuordnen. Eine Aussage kann ihren Sinn verändern, wenn sie der falschen Person zugeschrieben wird. So kann eine Aufgabe bei der falschen Person landen oder eine Entscheidung jemandem zugeschrieben werden, der sich dagegen ausgesprochen hat. Assistenten oder KI-Agenten, die das Transkript weiterverarbeiten, übernehmen diese Fehler.

Solche Fehler treten besonders häufig in großen Gesprächsrunden auf, etwa bei Board-Meetings oder Abstimmungen der Führungsebene. In Jamie hat jedes fünfte Meeting acht oder mehr Teilnehmende. Während mehrere verbreitete Streaming-Modelle höchstens acht Sprecher unterscheiden können, hat Kombucha-1 keine Begrenzung der Sprecherzahl.

Vergleichstest mit 237 Meetings

Für den Vergleich untersuchte Jamie nach eigenen Angaben Kombucha-1 und 23 Modellkonfigurationen von zehn anderen Anbietern anhand von 237 realen Meetings mit insgesamt 121 Stunden Audio und 1.408 Sprechern. Alle Ergebnisse von Kombucha-1 stammen dabei aus der im Produktionsbetrieb genutzten Konfiguration im Zusammenspiel mit einem Streaming-Transkript. Zentrale Kennzahl war der sogenannte "Speaker Mismatch". Sie erfasst falsch zugeordnete Wörter aus Sicht jedes einzelnen Sprechers. Die Werte werden zunächst über die Sprecher eines Meetings und anschließend über alle Meetings gemittelt. Je niedriger der Wert, desto genauer die Sprecherzuordnung.

Kombucha-1 erreichte über alle getesteten Meetings hinweg einen Speaker Mismatch von 4,1 Prozent und damit den niedrigsten Wert aller getesteten Streaming- und Offline-Modelle. Das beste getestete Offline-Modell, ElevenLabs Scribe v3, kam auf 7,5 Prozent. Anders als Offline-Modelle ordnet Kombucha-1 die Beiträge bereits während des laufenden Gesprächs den Sprechern zu. Das nächstbeste getestete Streaming-Modell, ElevenLabs Scribe v3 Live, erreichte 16,7 Prozent. Damit machte Kombucha-1 rund 75 Prozent weniger Fehler bei der Sprecherzuordnung.

In Meetings mit drei oder mehr Sprechern lag der Speaker Mismatch von Kombucha-1 bei 4,8 Prozent. Alle anderen getesteten Streaming-Modelle erreichten 23,8 Prozent oder mehr. Auch gegenüber sämtlichen getesteten Offline-Modellen machte Kombucha-1 in diesen Meetings weniger als halb so viele Zuordnungsfehler.

API für eigene Anwendungen

Entwickler können Meeting-Audio als Stream übertragen und erhalten noch während des Gesprächs die Zuordnung der Gesprächsabschnitte zu den jeweiligen Sprechern zurück. Das Audio wird in der EU verarbeitet und standardmäßig nicht gespeichert. Der Preis zur API-Nutzung von Kombucha-1 liegt bei 0,04 US-Dollar pro Audiostunde. Neue Konten erhalten 200 USD kostenloses Startguthaben, das zu diesem Preis für 5.000 Audiostunden reicht.

Weitere Informationen zum Modell und zum Vergleichstest: platform.meetjamie.ai/introducing-kombucha-1.

Über Jamie

Jamie ist die Meeting-Intelligence-Plattform für Deal-Teams und Fachkräfte in regulierten Branchen. Die Plattform ging 2023 in Berlin an den Start und bündelt Gesprächsinhalte in einer zusammenhängenden Dokumentation, auf deren Grundlage Nutzer und ihre KI-Agenten weiterarbeiten können. Jamie erstellt Zusammenfassungen, Transkripte und Aufgabenlisten in mehr als 100 Sprachen - bei Online- und Präsenzmeetings und ohne dass ein Bot am Meeting teilnimmt. Mit Agentic-Workflows nutzt Jamie den Kontext aus Meetings, um CRM-Einträge zu aktualisieren und Briefings für Teams zu erstellen. Dabei geben die Nutzer jeden einzelnen Schritt frei. Jamie ist nach ISO 27001 zertifiziert, DSGVO-konform und an den Anforderungen des Digital Operational Resilience Act (DORA) der EU ausgerichtet. Sämtliche Meeting-Daten werden ausschließlich in der EU gespeichert und verarbeitet und zu keinem Zeitpunkt für das Training von KI-Modellen genutzt. Weitere Informationen unter meetjamie.ai