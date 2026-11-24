Wien (OTS) -

Bundeskanzler Christian Stocker, Innenminister Gerhard Karner, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Infrastrukturminister Peter Hanke, Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und Staatssekretär Jörg Leichtfried präsentierten am 24. November 2026 in Wiener Neustadt die gesamtstaatliche Drohnenschutzstrategie.

Die Gesamtstrategie wurde durch das Bundesministerium für Inneres, das Bundesministerium für Landesverteidigung, das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur und unter Einbindung des Bundeskanzleramts, des Wirtschaftsministeriums, des Justizministeriums, des Bundesministeriums für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport sowie von Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft und Betreibern lebenswichtiger Infrastruktur erarbeitet. Nun liegt eine strukturierte und gemeinsame Auseinandersetzung mit dem klaren Ziel vor, die Menschen in Österreich vor Gefahren durch Drohnen zu schützen. Die Struktur der interministeriellen Arbeitsgruppe wurde in vier Arbeitsfelder (rechtliche Rahmenbedingungen und erforderlicher Anpassungsbedarf, technischer Status quo/Mitteleinsatz und Entwicklung, Definition Gefährdungslage/Erarbeitung der Gefährdungsszenarien, internationale Benchmark – Organisation der Drohnenabwehr) sowie ein Koordinationsforum Wirtschaft untergliedert.

Bundeskanzler Christian Stocker:

„Die sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen haben sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Auf neue Herausforderungen brauchen wir die richtigen Antworten. Wir müssen Gefahren frühzeitig erkennen und wirksam darauf reagieren. Mit der neuen Drohnenschutzstrategie schaffen wir dafür eine gemeinsame Grundlage. Unser Ziel ist klar: Wir müssen bestmöglich vorbereitet sein, um die Menschen in Österreich vor Gefahren durch Drohnen zu schützen.“

Innenminister Gerhard Karner:

„Das Ziel ist klar: Schutz der Menschen in unserem Land vor der Bedrohung durch Drohnen. Durch ein gesamtstaatliches Lagebild und die Weiterentwicklung der technischen Fähigkeiten zur Abwehr von Drohnen setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt. Darüber hinaus werden wir auch die rechtlichen Voraussetzungen schaffen, damit auch die Betreiber kritischer Infrastruktur selbsttätig Maßnahmen zur Abwehr setzen können.“

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner:

„Drohnenangriffe sind die größte Bedrohung der Gegenwart. Darauf vorbereitet zu sein, ist eine Notwendigkeit. Erkennen, beurteilen, ausschalten! Das ist unsere Maxime.“

Infrastrukturminister Peter Hanke:

„Ein sicherer Luftraum ist die Voraussetzung dafür, dass wir die Chancen von Drohnen nutzen können. Mit der Luftfahrtgesetz-Novelle 2026 haben wir die Möglichkeiten für geografische Drohnenzonen erweitert. Gemeinsam mit der Austro Control sorgen wir für die sichere Integration in den Luftraum und liefern damit einen Beitrag zu dessen Schutz. Und im Sinne der Industriestrategie Österreich 2035 wollen wir diese Technologie nicht nur regulieren, sondern aktiv mitentwickeln.“

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmansdorfer:

„Drohnenschutz ist Standortpolitik. Wer unsere Energieversorgung und kritische Infrastruktur schützt, schützt Arbeitsplätze, Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig müssen wir verhindern, dass unsere Unternehmen durch Industriespionage und Sabotage gefährdet werden. Deshalb schaffen wir klare gesetzliche Rahmenbedingungen, damit Betreiber kritischer Infrastruktur künftig auch geeignete Maßnahmen zur Drohnenabwehr setzen können.“

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger:

„In der neuen Weltunordnung werden auch hybride Angriffe auf Infrastruktur und Systeme bei uns in Europa immer häufiger. Als Bundesregierung nehmen wir diese Situation sehr ernst und haben aktiv Schritte gesetzt, um bestmöglich gewappnet zu sein. Die heute präsentierte Drohnenschutzstrategie ist ein zentraler Baustein im Schutzschild gegen Drohnen. Alle Maßnahmen, die wir hier ergreifen, setzen wir im Einklang mit bestehenden EU-Vorgaben und in enger Abstimmung mit unseren europäischen Partnern.“

Staatssekretär Jörg Leichtfried:

„Die gesamtgesellschaftliche Drohnenabwehrstrategie ist auch ein Teil der Bekämpfung von hybriden Bedrohungen, Terrorismus und Extremismus. Die beste Drohne, die für Spionage, Sabotage und Terrorismus im Einsatz ist, ist die, die nie startet. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst agiert dabei als erste rote Linie, auf die Menschen und Staaten treffen, die unserem Land schaden wollen.“

Eckpunkte der Strategie

Das Innenministerium erstellte bisher anlassbezogen – besonders im Vorfeld von Veranstaltungen – Lagebilder. Durch eine Arbeitsgruppe wurden diese Lagebilder zu einem interministeriellen und gesamtstaatlichen Lagebild weiterentwickelt. Diese Weiterentwicklung ermöglicht eine stetige Beurteilung der Bedrohungslage und damit eine schnellstmögliche Reaktion auf Veränderungen. Diese Aufgabe erfüllt ein Drohnenlagezentrum, das im bestehenden Bundeslagezentrum eingerichtet wird. Außerdem wird bei der Direktion für Spezialeinheiten (DSE) eine eigene Koordinierungsstelle eingerichtet, die als Servicestelle für technische Fragen der Wirtschaft fungieren wird.

Das Einsatzkommando Cobra richtete vor mehr als zehn Jahren eine Einheit zur Abwehr von Drohnen ein. In diesen Jahren hat sich die Technik zur Drohnenerkennung massiv weiterentwickelt – die Technik zur Abwehr muss ebenso weiterentwickelt werden. Ab 2027 wird die Direktion für Spezialeinheiten über zwei hochmoderne und teilmobile Drohnenabwehrsysteme verfügen, um rasch auf Veränderungen in der Bedrohungslage reagieren zu können.

Ein Grundsatz der Drohnenschutzstrategie ist die Kooperation und Vernetzung zwischen den zentralen Akteurinnen und Akteuren wie Bundesheer, Polizei, Austro Control und Infrastrukturministerium – entscheidend hierbei ist auch die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und den Betreibern kritischer Infrastruktur. Diese Zusammenarbeit wird sowohl bei der Erstellung der Lagebilder als auch bei der Durchführung von unmittelbaren Maßnahmen zur Abwehr von Drohnen vertieft. Durch eine Novelle des Telekommunikationsgesetzes werden in Zukunft auch Betreiber kritischer Infrastruktur die Möglichkeit zur Abwehr von Drohnen erhalten.

Foto-Link: https://bildarchiv.myds.me:5001/photo/mo/sharing/9dOXgwDSw (© BMI/Jürgen Makowecz)

Video-Link: https://media.bmi.gv.at/s/pG3xZjw8ccQe25r

Dokument-Link: https://www.bmi.gv.at/downloads/files/494-2026-gesamtstaatliche-drohnenschutzstrategie-v20261118-web-bf.pdf