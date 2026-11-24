Wien (OTS) -

„In gewohnter Manier macht die AK den privaten Wohnbau zum Prügelknaben und schweigt zum Sündenregister der Wiener SPÖ“, verweist Wiens FPÖ-Landesparteiobmann und Stadtrat Dominik Nepp auf die Causa ARWAG.

„Die Investition privater Gelder in den Wohnbau ist erforderlich, schließlich ist das Problem zu wenig sozialer Wohnbau“, fordert Nepp eine ehrliche Debatte. „Wirklich skandalös hingegen sind die offenkundigen Privatisierungspläne tausender Sozialwohnungen der ARWAG. Die geförderte Wohnungsproduktion reicht vorn und hinten nicht, doch darüber schweigt die AK. SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig kann das Budget also à la Ernst Nevrivy sanieren. Da muss man sich ehrlich fragen: ‘Wo bleibt hier der Aufschrei’?“, schließt Nepp.