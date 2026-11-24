Wien (OTS) -

Die AGES warnt im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK) vor dem Produkt „Piper K“ (Typ/Modellnummer TFY1196). Es können sich Kleinteile von diesem Produkt lösen, die eine ernste Erstickungsgefahr für Kleinkinder darstellen können.

Es handelt sich bei diesem Produkt um einen gehäkelten Schlüsselanhänger in der Form einer Robbe in der Farbe Braun. Die Robbe trägt eine Mütze und hat einen Rettungsring am Arm.

Hersteller: Spectra Privat Brands Asia Ltd

Inverkehrbringer: TJX Österreich Ltd. & Co. KG

Der Importeur TJX Deutschland Ltd. & Co. KG hat bereits einen Rückruf des Produkts gestartet.

Diese Warnung besagt nicht, dass das Risiko für die menschliche Gesundheit der Ware vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist. Die AGES ersucht Verbraucherinnen und Verbraucher, vorhandene betroffene Produkte keinesfalls zu verwenden.