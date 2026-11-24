Wien (OTS) -

Der Druck auf den ORF wächst: Gerichtsprozesse zur Causa Weißmann, der Streit um Spitzengehälter und die Sparpläne der Regierung belasten das Unternehmen. Dazu kommt ein Volksbegehren der FPÖ, das gegen die ORF-Haushaltsabgabe mobil macht und dem ORF linke Propaganda vorwirft. Journalisten-Organisationen sehen darin einen weiteren politischen Angriff und warnen vor einer Schwächung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wie groß ist der Vertrauensverlust tatsächlich? Sind ORF-Beitrag und Spitzengehälter zu hoch? Oder geht die Sparpolitik auf Kosten von Journalismus und Programm?



Zu Gast bei Moderatorin Manuela Raidl sind bei „Pro und Contra“ am Dienstag um 22:50 Uhr auf PULS 4 & JOYN:

Christian Hafenecker , Klubobmann-Stellvertreter und Mediensprecher, FPÖ

, Klubobmann-Stellvertreter und Mediensprecher, FPÖ Stefanie Groiss-Horowitz , ORF-Programmdirektorin

, ORF-Programmdirektorin Klaus Seltenheim , Bundesgeschäftsführer und Mediensprecher, SPÖ

, Bundesgeschäftsführer und Mediensprecher, SPÖ Clemens Oistric, Chefredakteur, Heute

Soll Europa TikTok übernehmen? "Breaking Media" zeigt um 23:50 Uhr wem digitale Medien gehören

TikTok gehört für viele Jugendliche in Österreich längst zum Alltag. Doch hinter der beliebten Videoplattform steht der chinesische Konzern ByteDance. Damit stellen sich wichtige Fragen: Wer kontrolliert die Plattform, was passiert mit den Daten der Nutzerinnen und Nutzer und welchen Einfluss kann China auf Inhalte und Meinungsbildung nehmen? Und wie realistisch ist der Plan von Alexander Pröll, Staatssekretär für Digitalisierung, TikTok zu europäisieren? Das diskutiert Moderatorin Gundula Geiginger mit den Mediensprecherinnen Henrike Brandstötter von den NEOS und Sigrid Maurer von den Grünen.

Außerdem fragt "Breaking Media", wie viel Steuergeld in Österreichs Medienlandschaft fließen soll. Diskutiert wird sowohl die Neuausrichtung der Medienförderung als auch die öffentliche Finanzierung der Wiener Zeitung, die zuletzt vom Rechnungshof stark kritisiert wurde.

"Pro und Contra" am Dienstag um 22:50 Uhr & "Breaking Media" um 23:50 Uhr auf JOYN & PULS 4