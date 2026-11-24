Wien (OTS) -

Eine Hausübung in Sekunden, maßgeschneiderte Übungen auf Knopfdruck oder eine Lern-App als digitale Unterstützung: Künstliche Intelligenz verändert bereits heute den Schulalltag. Die von Bildungsminister Christoph Wiederkehr kürzlich vorgestellte KI-Strategie für Österreichs Schulen soll Orientierung für ihren verantwortungsvollen Einsatz geben. Doch was bedeutet das konkret für Schüler:innen, Lehrkräfte und Bildungsmedien? Beim ABÖ-Café der Allianz Bildungsmedien Österreich diskutierten Expert:innen aus Wissenschaft, Schulpraxis und Bildungswirtschaft über die Zukunft des Lernens.

Neue KI-Strategie: Lehrkräfte brauchen mehr als digitale Werkzeuge

Die neue KI-Strategie überlässt es den Lehrkräften, wann und wie KI im Unterricht eingesetzt wird. Damit wächst der Bedarf an klaren Leitlinien, Fortbildung und pädagogischer Orientierung. Für die Bildungsforscherin Ass.-Prof. Dr. Jennifer Meyer vom Zentrum für Lehrer:innenbildung der Universität Wien steht dabei das individualisierte Lernen im Mittelpunkt: „KI kann individualisiertes Lernen beispielweise durch gezieltes Feedback unterstützen – dafür sollten KI-Tools auf Basis der Lernforschung entwickelt und ihr Einsatz im Unterricht wissenschaftlich begleitet werden, um zu untersuchen, ob und unter welchen Bedingungen sie die Kompetenzentwicklung von Schüler:innen fördern.“

Die Runde beschäftigte sich auch mit der Frage, wie Schulen den sinnvollen Umgang mit KI vermitteln können, ohne Eigenständigkeit, kritisches Denken und grundlegende Kompetenzen aus dem Blick zu verlieren.

Lern-Apps und Schulbücher: Wer garantiert verlässliche Inhalte?

KI-Anwendungen können Lehrkräfte bei der Unterrichtsvorbereitung entlasten und individualisierte Übungen ermöglichen. Für Stefan Raffeiner, Gründer des EdTech-Unternehmens Teachino, liegt darin vor allem eine Chance für den Unterricht: „Wenn KI Routinearbeit in der Planung übernimmt, gewinnen Lehrkräfte Zeit, um Kinder und Jugendliche individuell zu begleiten. Entscheidend ist nicht, möglichst viel zu automatisieren, sondern den Unterricht besser zu machen.“

Bei Schulbüchern und digitalen Bildungsmedien rückt zugleich die Qualitätssicherung in den Fokus: Wer prüft fachliche Richtigkeit, Lehrplankonformität und didaktische Eignung von KI-generierten Materialien? Petra Stangl, Geschäftsführerin des Veritas Verlags, betont die Verantwortung der Bildungsmedienanbieter: „KI kann Lernmaterial in Sekunden erstellen. Ob es fachlich richtig, altersgerecht und didaktisch sinnvoll ist, muss sorgfältig geprüft werden. Gerade im KI-Zeitalter brauchen Schulen verlässliche Bildungsmedien.“

Hausübungen auf Knopfdruck: Was zählt künftig als Leistung?

Wenn KI ganze Texte verfasst und Aufgaben löst, geraten klassische Hausübungen und Prüfungsformate auf den Prüfstand. Zugleich können adaptive Lernangebote Kinder und Jugendliche gezielter fördern. Für Deutschlehrer und Autor Mag. Dr. Alexander Sigmund, BA bleibt entscheidend, dass Lernende selbst denken und formulieren: „Wenn KI einen Aufsatz in wenigen Sekunden schreibt, müssen Lehrende stärker darauf achten, wie ein Ergebnis zustande kommt. Entscheidend ist die Vermittlung von Kompetenzen, die das eigene Denken, das Argumentieren und das Verständnis fördern.“

Mehr als 50 Mitglieder von ABÖ folgten der Einladung und tauschten sich lebhaft zur Zukunft des österreichischen Bildungssystems aus. „Die Allianz Bildungsmedien Österreich unterstreicht mit dem ABÖ-Café die Bedeutung des Dialogs zwischen Schulpraxis, Wissenschaft, EdTech-Unternehmen und Bildungsmedienanbietern“, erklärte Markus Spielmann, Präsident der Allianz Bildungsmedien Österreich und Geschäftsführer des Helbling Verlags. „Im Zentrum steht die Frage, wie neue Technologien den Unterricht bereichern können, ohne Verlässlichkeit und pädagogische Qualität zu gefährden.“ Durch den Abend führte Silvia Grünberger, Managing Partner von GRÜNBERGER & PARTNER.

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie