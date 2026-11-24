Wien (OTS) -

Im Sommer startete die Bezirksvorstehung Ottakring den Aufruf an die Bevölkerung, mögliche Standorte für Baumpflanzungen vorzuschlagen. Mit Erfolg: Knapp 100 Standort-Ideen gingen ein. Hintergrund sind Bauprojekte im Bezirk, bei denen Bäume nicht erhalten werden können. Dafür müssen geeignete Flächen für neues Grün gefunden werden. Eines der Projekte sind die Bau- und Modernisierungsmaßnahmen der Klinik Ottakring. „Das wird ein tolles Projekt aber es bringt mit sich, dass wir andere Orte für Bäume finden müssen. Wir haben zahlreiche Einsendungen mit Ideen für Standorte bekommen. Die große Beteiligung freut mich sehr“, erläuterte Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp.

Bezirk und Klinik Ottakring verwirklichen 50 Baumpflanzungen auf vier Arealen. Im Kongreßbad nahm Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp am Dienstag persönlich die erste von zwölf Baumpflanzungen vor – gemeinsam mit dem Abteilungsleiter der Wiener Bäder Rainer Hauswirth, dem Abteilungsleiter der Wiener Stadtgärten Karl Hawliczek und der Technischen Direktorin der Klinik Ottakring Dagmar Härtel-Ring. Weitere zwölf Bäume kommen ins Ottakringer Bad, 13 im Bereich Speckbachergasse/Wilhelminenstraße und weitere 13 in der Degengasse.

„Wir haben im ,Kongi‘ einen guten Baumbestand und erweitern ihn jetzt. Der letzte Sommer hat gezeigt, dass es mehr Hitzetage gibt, die Gäste suchen Schatten, von dem es künftig mehr geben wird. Es ist der Start für ein ,Bäder-Baum-Programm‘“, so der Abteilungsleiter der Wiener Bäder Rainer Hauswirth. Der Abteilungsleiter der Wiener Stadtgärten Karl Hawliczek ergänzte: „Mit den Pflanzungen schaffen wir die Grundlage für einen gesunden und zukunftsfähigen Baumbestand.“

„Bis 2040 wird aus der Klinik Ottakring eine moderne Zentralklinik und auch die Grünanlagen werden umgestaltet“, ergänzte die Technische Direktorin der Klinik Ottakring Dagmar Härtel-Ring.

Die Initiative der Bezirksvorstehung soll auch bei weiteren Ersatzplanzungen in Zusammenhang mit Bauprojekten zum Einsatz kommen. „Das ist erst der Anfang. Bäume sind für unseren Lebensraum wichtig“, schloss Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp. Geeignete Standorte können weiterhin über [email protected] eingemeldet werden.

Weitere Informationen: Büro der Bezirksvorstehung Ottakring, Telefon 01/4000-16129.

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