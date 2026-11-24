Wien (OTS) -

Die Freiheitliche Wirtschaft (FW) fordert WKÖ-Präsidentin Martha Schultz auf, beim Wirtschaftsparlament am 26. November die Rechnung für ihre Kammerreform auf den Tisch zu legen. Wer 100 Millionen Euro Entlastung verspricht, muss zeigen, wo die Kammer im eigenen Haus spart und was davon bei den Unternehmern ankommt.

100 Körperschaften weniger – das klingt nach einer kräftigen Einsparung. Dahinter steckt ein Marketingschmäh. Die 100 bekommen einen neuen Namen und heißen künftig Fachvertretungen. Die Struktur bleibt, die Kosten bleiben. Die Branchen dürfen weniger selbst entscheiden, die Opposition verliert Mitsprache und Kontrolle. Ein neues Türschild hat noch keinem Unternehmer die Vorschreibung gesenkt.

Auch der Faktor 10 bleibt. Nach dem Modell „1+2“ sollen die Bundeskammer und jeweils zwei Länderkammern einzelne Themen gemeinsam bearbeiten. Das verteilt die Arbeit neu. Eine Bundeskammer und neun Länderkammern gibt es weiterhin. Welche Aufgabe wird künftig tatsächlich nur noch einmal erledigt? Und welche laufenden Kosten fallen dadurch weg?

Ab 2030 sollen die Betriebe durch die Senkung der Kammerumlage 2 österreichweit 100 Millionen Euro pro Jahr sparen. Gemessen an den Einnahmen der gesamten Kammerorganisation von knapp 1,4 Milliarden Euro im Jahr 2025 sind das gut sieben Prozent. Für den einzelnen Betrieb zählt seine Lohnsumme. Steigen die Löhne, kann der Unternehmer trotz niedrigerem Satz am Ende mehr zahlen als heute.

Dazu kommt die Ü60-Regelung. Ab 1. Jänner 2028 fällt die bisherige Befreiung für Löhne nach Vollendung des 60. Lebensjahres weg. Ein Antrag im Nationalrat beziffert die möglichen Mehreinnahmen der Kammern auf rund 60 Millionen Euro jährlich. Die WKÖ hat angekündigt, darauf zu verzichten. Die FW fordert, die Befreiung beizubehalten. Schultz soll vorrechnen, wie der Verzicht umgesetzt wird und wie die versprochenen 100 Millionen Euro zusätzlich bei den Betrieben ankommen.

Wie ernst es die Kammerspitze mit der Mitsprache meint, hat sich beim Personalabbau gezeigt. Schon im Juni kündigte Schultz an, in der Bundeskammer rund 200 Vollzeitstellen abzubauen. In der Reformgruppe war dieser Schritt davor kein einziges Mal Thema. Die FW erfuhr davon aus den Medien. Da entsteht der Eindruck einer Schattenreformgruppe. Wer die Opposition zu Sitzungen einlädt und sie von zentralen Entscheidungen aus der Zeitung erfahren lässt, macht ihre Einbindung zum Alibi. Beim Personal kennt Schultz die Zahl. Jetzt soll sie genauso klar sagen, wie viele Funktionärsmandate wegfallen und wie viel das spart.

Auch beim geplanten Abbau überhöhter Rücklagen ab 2028 zählt, was beim Mitglied ankommt. Ein Kursrabatt hilft dem Betrieb, der den Kurs braucht. Ein dauerhaft niedrigerer Beitrag entlastet jeden Betrieb, der ihn zahlt. Die Kammer soll ausweisen, wie viel Geld in niedrigere Beiträge fließt und wie viel sie für zusätzliche Angebote ausgibt.

Und die politische Interessenvertretung? Das Wirtschaftsparlament war bisher zu oft zahnlos. Wenn es im Namen der Unternehmer etwas beschließt, muss die Kammerspitze dafür gegenüber der Regierung eintreten. In der nächsten Sitzung gehört auf den Tisch, wer verhandelt hat, was erreicht wurde und wo die Regierung weiter auf der Bremse steht.

„Unsere Unternehmer wollen weniger zahlen, mehr Service und eine Kammer, die sich für sie durchsetzt. Wenn ein Betrieb bei einer Genehmigung feststeckt, braucht er rasch Hilfe. Wenn dieselbe Vorschrift eine ganze Branche ausbremst, muss die Kammer bei der Regierung Druck machen. Dafür zahlen die Betriebe ihre Beiträge, Frau Schultz. Genau daran werden wir Ihre Reform messen“, erklärt FW-Generalsekretär Reinhard Langthaler.