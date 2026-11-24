Wien (OTS) -

„Die Innere Stadt ist ein Wohnbezirk und keine Rennstrecke! Es kann nicht sein, dass Anrainerinnen und Anrainer durch Auto-Poser um die Nachtruhe gebracht werden. Dass die SPÖ nun eine Forderung aufgreift, die die ÖVP bereits seit Monaten auf den Weg gebracht hat, ist zu begrüßen. Den konkreten Antrag auf Umsetzung des Nachtfahrverbots hat die Bezirksvorstehung bereits im Oktober gestellt. Die Prüfung der zuständigen Verkehrsbehörde muss rasch umgesetzt werden“, betont Markus Figl, Bezirksvorsteher der Inneren Stadt und Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei.

„Die notwendigen Schritte auf Bezirksebene sind längst eingeleitet. Weitere Anträge zu bereits laufenden Verfahren sind nicht das, was die Menschen jetzt brauchen. Gefragt sind konkrete Taten statt weiterer Ankündigungen durch die SPÖ-Neos-Stadtregierung. Das Nachtfahrverbot muss schnellstmöglich umgesetzt werden. Zusätzlich braucht es die Umsetzung des Probebetriebs von Lärmblitzern, damit übermäßiger Fahrzeuglärm endlich erfasst und geahndet werden kann. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Inneren Stadt haben lange genug auf wirksame Maßnahmen gewartet“, hält Figl abschließend fest.