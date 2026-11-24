Wien (OTS) -

„Österreich hat ein Problem mit Männergewalt. Wir müssen den Schutz erhöhen und die Ursachen bekämpfen“, so SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger in Reaktion auf die Präsentation der Ergebnisse des Videowettbewerbs "Gewaltschutz ist #Männersache", eine gemeinsame Initiative von Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Bildungsminister Christoph Wiederkehr. „Gewalt hat viel mit Besitzdenken, Macht und patriarchalen Rollenmustern zu tun. Es ist daher wichtig, mit Prävention früh zu beginnen“, so Manninger. Rund 200 Videos wurden beim Schülerinnenwettbewerb "Gewaltschutz ist #Männersache" eingereicht. Die prämierten Videos wurden heute präsentiert und werden im Rahmen der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen auf mehreren Kanälen gezeigt. ****

Mit dem Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen baut die Regierung den Schutz von Frauen laufend aus und erhöht die Sicherheit von Frauen. Dazu gehören unter anderem der Ausbau der Frauen- und Mädchenberatungsstellen und Gewaltschutzeinrichtungen, die Stärkung der juristischen Prozessbegleitung und mehr Schutz vor Diskriminierung. „Gewalt beginnt oft bereits mit sexistischen und herabwürdigenden Aussagen. Es ist wichtig, dass wir alle darauf achten und die Gewalt an Mädchen und Frauen gemeinsam stoppen!“ so Manninger. (Schluss) ff