- 24.11.2026, 12:20:32
- /
- OTS0122
Termine am 25. November 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 10.00 Uhr, „Präsentation des 7. Wiener Integrations- und Diversitätsmonitors“ mit Vizebürgermeisterin und Integrationsstadträtin Bettina Emmerling, Theodora Manolakos, Leiterin der Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien und Peter Huber, Senior Economist am WIFO (1., Rathaus, Nord Buffet)
(Schluss) red
Rückfragen & Kontakt
Rathauskorrespondenz
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: [email protected]
Website: https://presse.wien.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK