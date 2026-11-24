Wien (OTS) -

Bei der 39. „Annual Conference and Competitions“ der AEHT (European Association of Hotel and Tourism Schools) von 2. bis 7. November 2026 im italienischen Ferrara gewannen zwei Teilnehmerinnen des ÖHV-TRAINEE Tourismuskollegs Semmering Gold und Bronze. An der Veranstaltung nahmen insgesamt mehr als 500 Teilnehmer:innen aus über 100 touristischen Bildungseinrichtungen und rund 25 Nationen teil.

Gold für Maren Volkmar, Bronze für Hannah Pitzl

Maren Volkmar, ÖHV-Trainee im dritten Semester und Mitarbeiterin im Hotel Der Steirerhof Bad Waltersdorf, gewann gemeinsam mit ihrer kroatischen und niederländischen Teampartnerin Gold im Wettbewerb „Tourist Destination“. Hannah Pitzl, ebenfalls im dritten Semester und im AVITA Resort Bad Tatzmannsdorf tätig, holte mit ihrer kroatischen Teampartnerin Bronze im Wettbewerb „Front Office“. Auch Felix Gansauge („Strategic Thinking“), Jan Ploder („Culinary Arts“) und Aron Kardos („Barista“) vertraten das ÖHV-TRAINEE Tourismuskolleg Semmering bei den Wettbewerben.

Veit gratuliert Trainees und Ausbildungsteam

Das ÖHV-TRAINEE Tourismuskolleg Semmering verbindet theoretische Ausbildung mit praktischer Erfahrung in Tourismusbetrieben. „Mein Glückwunsch gilt Maren Volkmar und Hannah Pitzl zu ihren Medaillen und allen fünf Trainees, die sich dem internationalen Wettbewerb gestellt haben. Mein Dank geht an die Ausbilder:innen an der Schule und in den Betrieben. Sie begleiten die jungen Menschen dabei, ihr Fachwissen im Berufsalltag anzuwenden und Verantwortung zu übernehmen“, betont ÖHV-Präsident Walter Veit.

Ein druckfähiges Bild der österreichischen Teilnehmer:innen beim AEHT 2026 finden Sie hier zum Download; © Tourismusschulen Semmering

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