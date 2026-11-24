Straßburg (OTS) -

Reinhold Lopatka, ÖVP-Delegationsleiter im Europaparlament, kritisierte im Plenum des Europaparlaments FPÖ-Mandatar Harald Vilimsky, der trotz anhängiger Korruptionsfälle in Millionenhöhe noch immer die Orbán-Regierung verteidigt. Er gibt Vilimsky recht, der von einem Regimewechsel gesprochen hat: „Ja, der frühere Premierminister Viktor Orbán war zu einem antidemokratischen Regime unterwegs und wurde am Wahltag gestoppt. Die Regierung Magyar hat eine Reihe von Reformen schon jetzt gesetzt, die den Rechtsstaat und die Medienfreiheit in Ungarn stärken.“

„Ungarn ist der Europäischen Staatsanwaltschaft beigetreten. Ein wichtiger Schritt im Kampf gegen Korruption und den Missbrauch von EU-Geldern. Die institutionelle Unabhängigkeit der Justiz wurde gestärkt. Das Verfassungsgericht kann wieder Haushalts- und Steuergesetze umfassend überprüfen und seinen Präsidenten selbst wählen. Auch bei der Korruptionsbekämpfung, den Vermögenserklärungen von Amtsträgern und der Transparenz öffentlicher Aufträge wurden Reformen beschlossen“, skizziert Lopatka. „Schließlich wurde auch die gesetzliche Grundlage für die öffentlich-rechtlichen Medien geändert.“

Lopatka resümiert: „Das sind konkrete Fortschritte nach 16 Jahren Orbán. Es bleiben aber große Herausforderungen. Gerade bei der Unabhängigkeit der Medien und der staatlichen Institutionen muss sich zeigen, ob die Reformen tatsächlich greifen. Entscheidend ist, dass die Rechtsstaatlichkeit nicht nur auf dem Papier wiederhergestellt wird, sondern auch in der Praxis funktioniert.“