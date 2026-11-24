- 24.11.2026, 12:02:19
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„ZIB Talk“ mit Alexandra Maritza Wachter zum Thema „Prominenz im Pilnacek-Ausschuss: Aufklärung oder Politshow?“
Am 24. November um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON
Der Pilnacek-Untersuchungsausschuss geht in eine prominente Woche: Zahlreiche ÖVP-Politiker:innen, darunter Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, müssen sich den Fragen der Abgeordneten stellen. Im Zentrum steht die Frage, ob es rund um den Tod des ehemaligen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek politische Einflussnahme gegeben hat. Doch was können die prominenten Befragungen tatsächlich zur Aufklärung beitragen? Geht es um die Suche nach der Wahrheit – oder um politische Inszenierung auf parlamentarischer Bühne? Darüber diskutieren heute, am 24. November 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Alexandra Maritza Wachter im „ZIB Talk“:
Wolfgang Rosam, PR-Berater
Christoph Pöchinger, Politikberater
Martin Kreutner, Anti-Korruptions-Experte
Iris Bonavida, Journalistin „Salzburger Nachrichten“
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