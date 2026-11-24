Wien (OTS) -

Der Pilnacek-Untersuchungsausschuss geht in eine prominente Woche: Zahlreiche ÖVP-Politiker:innen, darunter Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, müssen sich den Fragen der Abgeordneten stellen. Im Zentrum steht die Frage, ob es rund um den Tod des ehemaligen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek politische Einflussnahme gegeben hat. Doch was können die prominenten Befragungen tatsächlich zur Aufklärung beitragen? Geht es um die Suche nach der Wahrheit – oder um politische Inszenierung auf parlamentarischer Bühne? Darüber diskutieren heute, am 24. November 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Alexandra Maritza Wachter im „ZIB Talk“:

Wolfgang Rosam, PR-Berater

Christoph Pöchinger, Politikberater

Martin Kreutner, Anti-Korruptions-Experte

Iris Bonavida, Journalistin „Salzburger Nachrichten“