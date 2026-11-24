Wien (OTS) -

Die Führung der Wirtschaftskammer Österreich kündigt öffentlich an, weniger auszugeben und effizienter zu arbeiten. In der Fachgruppe Unternehmensberatung wurde unterdessen die jährliche Grundumlage von 65 auf 115 Euro hinaufgesetzt – ein unglaubliches Plus von fast 80 Prozent, das die Freiheitliche Wirtschaft (FW) scharf kritisiert.

Für die FW ist das ein wirtschaftspolitischer Skandal und ein Schlag ins Gesicht für Tausende Kleinunternehmer und Ein-Personen-Unternehmen. Hohe Steuern, explodierende Kosten und die anhaltende Wirtschaftskrise machen den heimischen Betrieben ohnehin zu schaffen. Statt sie zu entlasten, greift die Kammer ihren eigenen Zwangsmitgliedern tiefer in die Tasche und droht damit, die Belastungsspirale weiter anzutreiben.

Die Kammerführung muss sämtliche Umlagenerhöhungen sofort offenlegen. Die FW verlangt eine nachvollziehbare Antwort darauf, wie höhere Pflichtbeiträge zu den angekündigten Einsparungen und zu den Entlastungen passen, die die Kammer selbst so großspurig für Österreichs Unternehmen einfordert.

Für die FW führt an einer grundlegenden Kammerreform kein Weg vorbei: Die Zwangsmitgliedschaft muss weg, und es muss gelten: ein Betrieb – ein Beitrag. Die Kammer muss ihre überboardende Verwaltung radikal abbauen, kostspielige Doppelgleisigkeiten beseitigen und ihre Finanzen vollständig offenlegen. Die Mitglieder sollen das Wirtschaftsparlament samt Präsidenten direkt wählen, und jede Einsparung muss unmittelbar bei ihnen ankommen!

FW-Bundesobmann-Stellvertreter NAbg. KommR Michael Fürtbauer abschließend: „Sparen predigen und die eigenen Zwangsmitglieder abkassieren – das ist eine bodenlose Frechheit! Die Kammer muss bei ihren Privilegien, Doppelgleisigkeiten und aufgeblähten Strukturen sparen, statt den Betrieben immer höhere Beiträge aufzubürden. Wir brauchen eine radikale Kammerreform, die Unternehmer tatsächlich entlastet. Schluss mit dem Zwang, Schluss mit der Abzocke!“