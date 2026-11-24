Wien (OTS) -

Die SPÖ Innere Stadt setzt einen konkreten Schritt gegen die nächtliche Lärmbelastung durch Autoposer und unnötigen Durchzugsverkehr im Viertel rund um Rotenturmstraße, Brandstätte, Tuchlauben und Hoher Markt: Mit einem Antrag an die Bezirksvertretung wird ein nächtliches Zufahrtsverbot auf der gesamten Länge der Rotenturmstraße gefordert.

Die sogenannte Autoposer-Szene sorgt insbesondere an Wochenenden für erhebliche Belastungen der Anrainerinnen und Anrainer. Vorwiegend Lenker hochmotorisierter Luxusfahrzeuge fahren wiederholt durch die Innenstadt, lassen absichtlich ihre Motoren aufheulen, hupen und spielen laute Musik. Dadurch werden die Nachtruhe, die Verkehrssicherheit und die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner erheblich beeinträchtigt. Trotz wiederholter Polizeikontrollen konnte das Problem bisher nicht nachhaltig gelöst werden.

Gezielt eingesetzte Verkehrszeichen, klare Verkehrsführung, weniger nächtlicher Lärm

Mittels einem gezielten nächtlichen Zufahrtsverbot soll nun eine dauerhafte Verbesserung der Situation erwirkt werden. Kern der Lösung sind Abbiegegebote, die die Zufahrt in die Rotenturmstraße während eines noch festzulegenden Nachtzeitraums unterbinden sollen. Dafür braucht es keine aufwendigen baulichen Eingriffe: Bereits wenige, gezielt platzierte Verkehrszeichen reichen aus, um die Zufahrt für den nächtlichen Verkehr zu unterbinden.

Der entscheidende Vorteil des Vorschlags liegt in seiner Einfachheit: Mit wenigen Abbiegegeboten wird der nächtliche Verkehr gezielt aus der Rotenturmstraße ferngehalten. Da die Rotenturmstraße das Hauptziel der Autoposer ist, ist ein erheblicher Rückgang des nächtlichen Verkehrs entlang der gesamten Route Salztorgasse – Vorlaufstraße – Marc-Aurel-Straße – Hoher Markt – Tuchlauben – Brandstätte – Rotenturmstraße zu erwarten. So kann mit geringem Aufwand eine spürbare Entlastung für viele Bewohnerinnen und Bewohner erzielt werden.

Die Beschränkung soll laut Antrag für alle Kraftfahrzeuge gelten. Ausgenommen werden sollen lediglich Taxis sowie Anrainerinnen und Anrainer mit Dauerstellplatz auf Privatgrund. Der konkrete Nachtzeitraum und die genaue verkehrstechnische Ausgestaltung sollen im Zuge der Umsetzung durch die zuständigen Fachdienststellen festgelegt werden. Die SPÖ Innere Stadt peilt eine Umsetzung noch vor Frühjahr 2027 an. Ende 2027 soll die Wirksamkeit der Maßnahmen evaluiert werden.

Entlastung auch für das Alte Universitätsviertel

Ergänzend zum Zufahrtsverbot für die Rotenturmstraße fordert die SPÖ Innere Stadt auch entsprechende Maßnahmen für das Alte Universitätsviertel. Die Bewohnerinnen und Bewohner schmaler Straßenzüge wie Bäckerstraße, Sonnenfelsgasse und Schönlaterngasse leiden schon jetzt unter nächtlichem Verkehrslärm. In Zusammenhang mit einem nächtlichen Zufahrtsverbot in der Rotenturmstraße darf das Alte Universitätsviertel nicht zum Ausweichgebiet werden. Die SPÖ Innere Stadt fordert daher auch für dieses Gebiet die Prüfung geeigneter verkehrsorganisatorischer Lösungen wie nächtlicher Zufahrtsverbote. Die Entlastung entlang der bisherigen Autoposer-Route darf nicht zulasten anderer Bewohnerinnen und Bewohner gehen.

„Wir wollen eine spürbare Entlastung – und zwar möglichst rasch“

„Die Menschen in der Inneren Stadt haben ein Recht auf Ruhe in den Nachtstunden. Die bisherigen Schwerpunktkontrollen waren wichtig, haben das Problem der Autoposer aber nicht nachhaltig gelöst. Deshalb schlagen wir jetzt konkrete verkehrsorganisatorische Maßnahmen vor, um Autoposer aus der Rotenturmstraße und damit auch aus dem gesamten Viertel rund um den Hohen Markt fernzuhalten. Wir greifen damit berechtigte Forderungen vieler Anrainerinnen und Anrainer auf, die nun schnellstmöglich umgesetzt werden sollen“, fordert Lucia Grabetz, Bezirksvorsteher-Stellvertreterin.

Über die Anträge

Die SPÖ-Bezirksrätinnen und Bezirksräte der Inneren Stadt beantragen ein nächtliches Zufahrtsverbot für die Rotenturmstraße. Die Maßnahme soll mittels Abbiegegeboten die Zufahrt auf der gesamten Länge des Straßenzugs in einem noch zu definierenden Nachtzeitraum unterbinden. Ausnahmen sind für Taxis sowie Anrainerinnen und Anrainer mit Dauerstellplatz auf Privatgrund vorgesehen. Das Zufahrtsverbot soll möglichst zeitnah erlassen und Ende 2027 evaluiert werden.

Begleitend wird in einem zweiten Antrag die Prüfung eines nächtlichen Fahrverbotes oder Zufahrtsverbotes für das Alte Universitätsviertel beantragt. Ausgenommen werden sollen Anrainerinnen und Anrainer mit Dauerstellplatz auf Privatgrund.

Die Anträge wurden bereits eingebracht und sollen in der Bezirksvertretungssitzung am 3. Dezember 2026 abgestimmt werden. (Schluss)