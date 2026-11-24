Wien (OTS) -

Im „Ö1 Kulturtalk“ am Sonntag, dem 29. November 2026 (18.15 Uhr), diskutiert Ö1-Redakteur David Baldinger mit Eva-Maria Bauer (Präsidentin Österreichischer Musikrat), Claudia Wohlgenannt (WKO Wien Filmwirtschaft) und Hannes Tschürtz (WKO Wien Musikwirtschaft), wie die heimische Film- und Musikwirtschaft die Streaming-Riesen durch Investitionsverpflichtungen und Ausgleichszahlungen zur Kasse bitten will.

Eigentlich hatte die österreichische Filmbranche gehofft, in der Frage um eine mögliche Investment Obligation bzw. Investitionsverpflichtung schon im vergangenen Februar bei der 76. Berlinale eine Einigung verkünden zu können. Damals hatte Deutschland gerade vorgezeigt, wie es funktionieren könnte. Frankreich hatte schon länger ein entsprechendes Gesetz. Im Kern geht es darum, internationale Streamingplattformen wie Netflix, Amazon oder Apple zur Kasse zu bitten. Sie sollten dazu verpflichtet werden, Geld für österreichische Filmproduktionen bereitzustellen. Auch die Musikwirtschaft kämpft um eine Ausgleichszahlung durch die marktdominierenden internationalen Musikstreaming-Dienste wie Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer etc. Gemeinsam ist beiden Anliegen, dass die Plattformen einen fairen Beitrag „zur Finanzierung des Musik- und Filmstandortes Österreich“ leisten sollten. So steht es auch im Regierungsprogramm. Umgesetzt wurde noch nichts. Das einst geplante Startdatum 1. Jänner 2027 wackelt. Woran es hakt und wie es weitergehen könnte, darüber diskutiert David Baldinger mit seinen Gästen.

Die Aufzeichnung des „Ö1 Kulturtalks“ findet am Donnerstag, dem 26. November, um 19.00 Uhr bei freiem Eintritt im RadioCafe des ORF RadioKulturhauses statt.

Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.ORF.at.