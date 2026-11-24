Wien (OTS) -

Im Sommer 2023 erschütterte eine Serie an Attacken auf Obdachlose ganz Wien. Mit „TATsache Obdachlosenmörder“ widmet sich eine weitere neue Doku der ORF-True-Crime-Reihe am Donnerstag, dem 26. November 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON diesem düsteren Kapitel der heimischen Kriminalgeschichte. In „TATsache – Der Podcast“ beleuchtet Stefan Lenglinger gemeinsam mit der Journalistin Daniela Breščaković und Strafverteidiger Sascha Flatz um 22.45 Uhr (auch auf ORF Sound und überall dort, wo es Podcasts gibt) die Hintergründe des Falls. Im Mittelpunkt der ORF-Doku-Premiere von „Das Mädchen in der Kiste – Wer tötete Ursula Herrmann?“ steht um 21.05 Uhr eines der aufsehenerregendsten Verbrechen der deutschen Kriminalgeschichte um das Verschwinden einer Zehnjährigen.

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True Stories: TATsache Obdachlosenmörder (20.15 Uhr)

Wien im Sommer 2023 – eine Mordserie hält die Stadt in Atem. Innerhalb weniger Wochen sind drei wohnungslose Menschen im Schlaf brutal angegriffen worden, zwei davon gestorben. Die Polizei beginnt eine fieberhafte Suche nach einem Phantom, dessen Motive völlig im Dunkeln liegen. Nach Monaten endet die Suche mit einem Paukenschlag: Ein erst 17-jähriger Bursche stellt sich freiwillig und gesteht alle Angriffe.

True Stories: Das Mädchen in der Kiste – Wer tötete Ursula Herrmann? (21.05 Uhr)

1981, an einem Spätsommerabend am Ammersee verschwindet die Zehnjährige Ursula Herrmann spurlos. Eine groß angelegte Suche bleibt zunächst erfolglos. Die Eltern erhalten Erpresserbriefe mit Lösegeldforderungen über zwei Millionen Mark. Nach 19 Tagen wird die Leiche des Mädchens im Wald in einer vergrabenen Kiste gefunden. Der ehemalige Fernsehtechniker Werner Mazurek steht unter Hauptverdacht. Knapp 30 Jahre später wird er angeklagt und 2010 zu lebenslanger Haft verurteilt. In dieser Doku wird der rätselhafte Fall rekonstruiert. Was ist wirklich passiert? Sind die Indizien für die Verurteilung ausreichend, oder sind bestimmte Hinweise nicht verfolgt worden?

TATsache – Der Podcast: Obdachlosenmörder (22.45 Uhr)

Im Sommer 2023 hält eine Reihe brutalster Gewaltverbrechen die Stadt Wien in Atem. Ein Täter sucht gezielt nach wehrlosen Opfern und findet sie unter obdachlosen Menschen. Innerhalb kürzester Zeit begeht er zwei Morde und weitere schwere Gewalttaten. Und bald zeigt sich: Der Täter war gerade einmal 16 Jahre alt. Stefan Lenglinger beleuchtet gemeinsam mit der Journalistin Daniela Breščaković und Strafverteidiger Sascha Flatz die Hintergründe des Falls und geht darüber hinaus einer Entwicklung nach, die zunehmend Fragen aufwirft: Was bringt Jugendliche dazu, schwere Gewalttaten zu begehen? Welche Verantwortung tragen sie selbst und welchen Einfluss haben Umfeld und Gesellschaft? Außerdem: Warum wird Gewalt in sozialen Medien zum Statussymbol? Und wie hängt das mit dem internationalen Netzwerk „The Com“ zusammen, in dem Jugendliche zu schweren Gewalttaten angestachelt werden?