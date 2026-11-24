Wien (OTS) -

Heute, Dienstag und morgen, Mittwoch tagen in Wien die Verwaltungsorganisator:innen der Städte, erstmals einen Tag gemeinsam mit den Ländervertreter:innen in diesem Bereich. Zudem findet im Wiener Rathaus am Donnerstag, 26. November die „Innovate“-Konferenz statt, die unter dem Motto „Beyond Borders“ Ideen für Innovationsmanagement im öffentlichen Bereich liefern soll.

Dazu sagt Georg Wuzella, Magistratsdirektor in Villach und Vorsitzender des Städtebund-Fachausschusses für Verwaltungsorganisation: Der regelmäßige Austausch untereinander ist gerade in fordernden Zeiten wichtig. Dies gilt vor allem mit den Vertreter:innen der Länder. Denn aktuelle Herausforderungen betreffen nicht nur die Stadt- oder Gemeindeebene. Wir teilen daher Erfahrungen und lernen voneinander. Es geht um Best Practice-Beispiele und um das Entwickeln gemeinsamer Lösungen. So stärken wir die Lebensqualität der Menschen“

Der Wiener Magistratsdirektor Dietmar Griebler ergänzt als Verwaltungschef der Stadt Wien, dass es unerlässlich ist, Expertise auch im eigenen Haus zu pflegen und weiterzuentwickeln. „Angesichts der allseits knappen Budgets und dem großen verwaltungsimmanenten Knowhow ist es erstrebenswert vertrauensvoll unsere ,Wissensexzellenz und Innovation' aus den eigenen Reihen anzuzapfen und zu fördern. Dazu ist Innovationsaustausch mit anderen Gebietskörperschaften überaus wichtig, insofern freut es mich, dass die Stadt Wien, die sowohl die Aufgaben der Landes-, als auch Bezirks- und Gemeindeverwaltung wahrnimmt, diese Veranstaltungsreihe ausrichten kann.“

„Dass die Innovate, die Konferenz zum Innovationsmanagement im öffentlichen Sektor, im Wiener Rathaus stattfindet, freut auch den ersten Präsidenten des Wiener Landtags Christian Meidlinger, als Vertreter der gastgebenden Stadt Wien. „Eine zukunftsfähige und innovative Verwaltung zeichnet sich durch Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern, Städten und Gemeinden, aber auch mit der Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft aus. Möge das Netzwerken gelingen und das Wiener Rathaus einen guten Nährboden für Innovationen bieten.“

Gemeindefusionen als Schwerpunkthema der Tagung

Der Österreichische Städtebund setzt sich bei Kooperationen von Gemeinden für eine sachliche und partnerschaftliche Diskussion aus verschiedenen Blickwinkeln ein. Entscheidend ist, dass die Zusammenarbeit den jeweiligen Anforderungen einer Region Rechnung trägt und die Nähe zu den Bürger:innen und die demokratische Mitbestimmung gewahrt bleiben.

Thomas Prorok, Geschäftsführer des KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung analysiert Gemeindestrukturen und Kooperationen: „Die Europäische Kommission kritisiert im letzten Country Report die fragmentierten österreichischen Gemeindestrukturen und interkommunalen Kooperationen. Wir müssen hier neu denken: Kooperationen fordern, Verbände stärken, Gemeinden bei Fusionen unterstützen, aber auch neue Formen wie Regionsgemeinden mit Oberbürgermeister:innen andenken.“

Einen Praxisbericht aus Trofaiach liefert Bürgermeister Mario Abl, 2013 wurden drei Gemeinden fusioniert: „Eine Gemeindefusion ist weit mehr als das Zusammenlegen von Verwaltungsstrukturen. Als wir 2013 aus Trofaiach, Gai und Hafning eine gemeinsame Stadt gegründet haben, ging es darum, neue Möglichkeiten zu schaffen, ohne die Identität der einzelnen Ortsteile zu verlieren. Entscheidend waren die frühzeitige Einbindung der Bevölkerung, das Vertrauen der Mitarbeiter:innen und der Wille, gemeinsam etwas Neues aufzubauen. Heute können wir auf fast 14 Jahre Erfahrung zurückblicken. Dabei hat sich vor allem eines bestätigt: Eine größere Verwaltung allein macht noch keine bessere Gemeinde. Entscheidend ist, was bei den Menschen ankommt.“